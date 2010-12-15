-İRLANDA'DA AB-IMF YARDIMINA ONAY DUBLİN (A.A) - 15.12.2010 - İrlanda parlamentosu, ülkeye yapılacak AB ve Uluslararası Para Fonu (IMF) yardımına onay verdi. Yasal bir gereklilik olmamasına rağmen Başbakan Brian Cowen'ın isteği üzerine İrlanda Meclisi'nin alt kanadı Dail'ın onayına sunulan 85 milyar avroluk yardım paketi, 75'e karşı 80 oyla kabul edildi. Dış desteğin İrlanda'yı daha fazla borca sokacağını düşünen muhalefet partileri paketin yeniden tartışılmasını isterken, özellikle emeklilik fonlarının kullanılmasına ve yardım için belirlenen yüzde 5,8'lik faiz oranına karşı çıkıyor. Başbakan Brian Cowen, geçen hafta, yasal bir gereklilik olmamasına rağmen, AB-IMF yardımının meclis onayına sunulacağını açıklamış, bunun muhalefet partilerine itiraz gerekçelerini açıklamaları için bir fırsat vereceğini kaydetmişti. Bu açıklamanın ardından IMF, yardım paketinde kendi payına düşen 22,5 milyar avroyu serbest bırakmak için oylama sonucunu bekleyeceklerini duyurmuştu. İrlanda'yı kurtarmak için hazırlanan 85 milyar avroluk paketin 35 milyar avrosunun bankalara yönlendirilmesi, 50 milyar avrosuyla da kamunun finansman ihtiyacının karşılanması planlanıyor. Paketin 17,5 milyar avroluk kısmını, kamu çalışanlarının emeklilik fonlarını kullanarak İrlanda hükümetinin karşılaması bekleniyor.