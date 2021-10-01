İrlanda'yı orman yangınlarından korumak için "keçi sürüsü görevlendirildi"

İrlanda'nın başkenti Dublin'in kuzeyindeki Howth banliyösünün ormanlarını yangınlardan korumak için keçi sürüsü görevlendirildi.

Nesli tükenmek üzere olan ve yerel bitki örtüsü yemeği çok seven İrlanda keçilerinin, Howth banliyösünü orman yangınlarına daha az eğilimli hale getireceği umuluyor.

Yerel belediye, bu projenin yaklaşık 5 bin yıl önce İrlanda'ya gelen keçi ırkının hayatta kalmasını sağlamaya yardımcı olurken, orman yangınları önleyebileceğini söyledi.

Eski İrlanda Keçi Derneği'nden Padraig Browne, hayvanların korunması için çok fazla desteğe ihtiyaç olduğunu ve otlatma projesinin ideal bir çözüm olduğunu söyledi.