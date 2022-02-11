İrlanda ve İskoçya'da yüksek enflasyon yüzünden halka destek dağıtılacak

İrlanda hükümeti, geçim giderlerinin giderek yükselmesinin ardından 500 milyon euro'luk ek yardım paketi açıkladı. İskoçya'da ise Maliye Bakanlığı hanehalkı giderlerine destek olarak 150'şer pound verileceğini belirtti. Ancak yardımlar az bulunarak eleştirildi.

İrlanda'daki koalisyon hükümeti daha önce elektrik faturaları için gelirden bağımsız olarak 100 euro kredi vermeyi taahhüt etmişti. Perşembe gecesi ise bakanlar enerji için taahhüt edilen kredi miktarını iki katına çıkarıp toplu taşıma ücretlerini Nisan ayından yıl sonuna kadar yüzde 20 oranında düşürmeyi kabul etti.

Önlem paketi Maliye Bakanı Paschal Donohoe ve Kamu Harcamaları Bakanı Michael McGrath tarafından açıklandı.

Ancak muhalefet partileri hükümetin aldığı önlem paketlerini yeterli bulmadı.

Paket, yakıt yardımı ve tıbbi giderler de dahil olmak üzere faturalarını ödemekte zorlanan insanlara verilecek destekleri içeriyor.

Aralık ayında ülkenin enflasyonu son 20 yılın zirvesine çıkarak yüzde 5,5 olarak açıklandı.

Avrupa Komisyonu, İrlanda'nın bu yılki enflasyonunu yüzde 4,6 olarak tahmin ediyor.

"Yüzeysel ve sembolik"

Özellikle barınma ve sağlık gibi konularda artan yaşam maliyetleri, son zamanlarda İrlanda politikasında önemli bir tartışma zeminine sahip oldu.

Resmi duyuru öncesinde parlamentonun alt kanadına konuşan Başbakan Yardımcısı Leo Varadkar, söz konusu paketin mevcut bütçede açıklanan 1 milyar euro'luk önlemlere ek olduğunu duyurdu ve miktarların "dikkate değer" olduğunu belirtti.

Ancak paket muhalefet partileri tarafından eleştirildi.

IRA'nın siyasi kanadı olarak bilinen Sinn Fein partisinin maliye sözcüsü Pearse Doherty, önlemlerin yüzeysel ve sembolik kaldığını savundu.

Reuters'ın aktardığına göre, Bakan Michael McGrath ise resmi duyuru öncesinde RTE radyosuna yaptığı açıklamada, "Pek çok insanın istediği ölçüde olmayabilir, bunu kabul ediyorum. Ama olumlu bir fark yaratmak için gerçek bir çaba olacak" dedi.

İskoçya'da geçim ve enerji faturası desteği

İskoçya Maliye Bakanı Kate Forbes da toplam hane sayısının dörtte üçüne 150 sterlinlik geçim ve enerji faturası desteği verileceğini, isteyenlerin bu desteği emlak vergisi indirimi olarak da kullanabileceğini söyledi.

Bu yardım paketi, özellikle yoksullukla mücadele örgütleri tarafından az bulunarak eleştirildi.

Forbes bu yardımın "kusursuz olmadığını" ve artan enerji faturalarına karşı halkı desteklemeye yetmediğini kabul etti.

Kate Forbes

Yoksulluk karşıtı kurumlar düşük gelirli haneler için daha çok yardım yapılması gerektiğini söyledi.

Pek çok kişinin yoksullukla, anksiyeteyle ve borçlarla mücadele ettiği belirtildi. 150 sterlinin hayal kırıklığı yarattığı eklendi.

Yoksulluk İttifakı derneğinden Peter Kelly, İskoçya'da şu an yarım milyon insanın faturalarını ödemek için yemek harcamalarından kısıtlama yaptığını aktardı.

Maliye Bakanı ise eleştirilere şimdilik yapılabilecek en hızlı çözümün bu olduğunu söyleyerek cevap verdi.