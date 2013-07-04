İrlanda kürtaj yasağını kaldırdı

İrlanda'da geçen yıl doktorların kürtaj yapmayı reddetmesi nedeniyle bir anne adayının hayatını kaybetmesi üzerine ülkede kürtajla ilgili yeni düzenlemelere gidildi.

Kürtajla ilgili yasal düzenlemelerde değişiklik yapılmasını öngören yasa tasarısı İrlanda Parlamentosu’ndaki salı günü yapılan ilk oturumda oy çokluğu ile kabul edildi. Söz konusu yasa tasarısı, anne adayında hayati tehlikeye yol açması durumunda hamileliğin sonlandırılmasına izin verilmesini öngörüyor. Yasa tasarısı, gelecek hafta parlamentoda nihai oylamaya sunulacak.

Hazırlanan yasa tasarısı ile İrlanda Yüksek Mahkemesi'nin daha önce verdiği bir kararın hayata geçirilmesi isteniyor. Mahkeme 1992 yılında aldığı bir kararda, anne adayının hayatının kurtarılması söz konusu ise kürtajın yapılmasının yasalara uygun olduğuna hükmedilmişti. Ancak mahkemenin bu kararına rağmen ülkedeki kürtaj düzenlemelerinde değişikliğe gidilmemişti.

Koyu Katolik bir ülke olan İrlanda’da kürtaj yaptırmak yasak. Ülkenin en tartışmalı ve hassas gündem maddelerinden biri olan kürtaj, doktorun ve hastanın hapis cezası almasına neden olan bir suç olarak tanımlanıyor.

Hayatını kaybeden anne adayı

Tartışmalı kürtaj yasasının değişmesine neden olan olay İrlanda'da 2012 yılının ekim ayında yaşanmıştı. Yaklaşık 4 aylık hamile olan 31 yaşındaki Hint asıllı diş doktoru Savita Halappanavar, şiddetli ağrıları nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Ancak anne adayının rahatsızlığına rağmen kürtaj yapmayı 4 gün boyunca reddeden doktorlar daha sonra 17 haftalık bebeği anne karnından ölü olarak almışlardı.

Ancak Halappanavar daha sonra bir çeşit kan zehirlenmesi olarak bilinen 'toksik şok sendromu'na yakalanıp ardından komaya girmiş ve üç gün sonra da hayatını kaybetmişti. Savita Halappanavar’ın kocası tıbbi ihmalkârlık nedeniyle Galway Üniversitesi Hastanesi’nden davacı olmuştu.

Halappanavar Ailesi’nin avukatı Gerard O’Donnell, 'Irish Times' gazetesine yaptığı açıklamada, Savita Halappanavar’ın tedavisindeki kusurların nedenlerinin hâlâ tam olarak açıklığa kavuşturulmadığını söyledi. O’Donnell, başlatılan hukuki süreçte ailenin, mağdurun ölümüne yol açan ayrıntıların netleşmesini beklediğini dile getirdi.

Deutsche Welle