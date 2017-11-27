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Dünya

İrlanda IMF’ye borcunun son taksidini erkenden ödeyecek

Hilal Sarı / İstanbul, 27 Kasım (DHA) – İrlanda 2011-2013 yıllarında yaşanan krizde bankaları kurtarmak için IMF’den aldığı kredinin son taksidini erken ödeyerek 150 milyon euro tasarruf edecek

27 Kasım 2017 20:11

Hilal Sarı / İstanbul, 27 Kasım (DHA) – İrlanda 2011-2013 yıllarında yaşanan krizde bankaları kurtarmak için IMF’den aldığı kredinin son taksidini erken ödeyerek 150 milyon euro tasarruf edecek.
Avrupa Birliği otoriteleri şimdiye kadar 18 milyar euro IMF borcunu geri ödemiş olan İrlanda’nın 4.5 milyar euroluk son IMF taksidini erken yatırmasına onay verdi.
Avrupa Birliği otoriteleri bu gibi kararlarda son sözü söyleyen mecra olarak İrlanda’nın IMF’ye olan son kredi ödemesini erken yapmasına onay verdi.
Avrupa Finansal İstikrar Fonu (EFSF) Pazartesi günü ülkenin Euro Bölgesi’nin kriz döneminde aldığı kurtarma fonlarının son taksidinin erken ödenmesine onay verdiğini açıkladı.
Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM) Direktörü Klaus Regling “Bu erken ödeme İrlanda’nın borç maliyetlerini düşürerek borç sürdürülebilirlik görünümü iyileştirecek ve piyasalara iyi bir sinyal verecek” diye konuştu.

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