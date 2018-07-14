İrlanda fosil yakıtlardan yatırımını geri çeken ilk ülke oldu

İrlanda Cumhuriyeti, millet meclisinin aldığı ve tüm partilerin destek verdiği bir karar ile tarihte yakıt şirketlerinden tüm yatırımını geri çeken ilk ülke oldu.

Ülkenin 8 milyar Euro (45 milyar Türk Lirası) değerindeki yatırım fonunun; kömür, petrol, doğal gaz ve turba kömürü (turf) olmak üzere 150 kadar şirkette yaklaşık 318 milyon Euro'luk (1,8 milyar Türk lirası) yatırımı var. Kararın parlamentodan sonra senatodan da hızla geçerek yasalaşması ve yatırımların 5 yıl içerisinde satılması bekleniyor.

Yeşilist'te yer alan habere göre, son yıllarda giderek güçlenen divestment (yatırımını geri çek) hareketi, başta eğitim kurumları ve hükumetler olmak üzere kurumların yatırımlarını fosil yakıt sektöründen başka sektörlere yönlendirmesini savunuyor.

Divestment hareketi ile şu ana kadar yüzlerce kurum, fosil yakıt şirketlerinden 6 trilyon dolarlık (29 trilyon Türk lirası) yatırımını geri çekme kararı aldı. Bunlardan en büyüğü Norveç’in 1 trilyon dolarlık (4,85 trilyon Türk lirası) değerindeki yatırım fonu oldu. Norveç, kömür şirketlerinden yatırımını çekmeye başladı, şimdi ise petrol ve doğalgaz şirketlerindeki yatırımlarını satmak için adımlar atıyor.

Yatırımların geri çekilmesini destekleyenler iklim değişikliğinin ve küresel ısınmanın yok edici etkilerine yol açmamak için fosil yakıtların artık kullanılmaması gerektiğini savunuyor. Şu andaki fosil yakıt kaynaklarının bile iklim değişikliğinin etkisini artıracak seviyede olduğunu savunan bu görüş, daha fazla fosil yakıt kaynağı üretimini etik olarak yanlış ve ekonomik olarak bir risk olarak kabul ediyor. Bu yüzden bu şirketlerdeki paylarını satıp, şirketlerin ekonomik kaynaklarını azaltmayı hedefliyorlar.