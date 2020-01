İrlanda eşcinsel evliliği oyluyor

Dışarıdan bakıldığında İrlanda gayet muhafazakâr bir ülke. Nüfusun yüzde 84’ü

Katolik. Devlet televizyonunda öğlen ve akşam dualarının vaktinin geldiğini haber

veren çanlar çalıyor günde iki kez. Ülke anayasası Tanrı’yı her türlü otoritenin kaynağı

olarak kabul ediyor. 1923’ten bu yana her hükümet muhafazakar partilerin liderliğinde

kuruldu. Ve parlamentoda her güne dua ile başlanıyor.

Ancak, İrlanda söz konusu olunca birçok alanda olduğu gibi, bu veriler de gerçek

tabloyu tam yansıtmaktan uzak. Ortaya çıkarılan bir dizi cinsel taciz skandalı

kamuoyunun Katolik Kilisesi’ne inancını sarstı ve şimdi birçok kişi Kilise’nin farklı

alanlardaki öğretilerini açıkça reddediyor. Boşanma ve doğum kontrolü konusundaki

yasaklar çoktan kalktı ve kamuoyu araştırmaları çoğu seçmenin kürtaja ilişkin sert

yasaların yumuşatılmasından yana olduğunu gösteriyor.

İbre “evet”ten yana

İrlanda’da 2011 yılında

da ilk açık eşcinsel milletvekilini seçti. Ve eşcinsel çiftlerin

“medeni ortaklık” adı altında hayatlarını birleştirebilmesinin önünü açan yasanın

yürürlüğe girmesinden beş yıl sonra, ülkede seçmenler bugün sandık başına giderek

eşcinsel evliliğe izin verilmesi için anayasa değişikliğini onaylayıp onaylamadıklarını

gösterecek. Referandumdan “evet” çıkması halinde İrlanda eşcinsel evliliği halk

oylaması sonucu kabul eden ilk ülke olacak. Hükümet ve tüm önde gelen siyasi

partiler, eşcinsel evlilikten yana tavır koyarken, kamuoyu anketleri de ibrenin “evet”ten

yana olduğunu gösteriyor.

“Evet” kampanyası çerçevesinde Dublin’de bir etkinliğe katılan Başbakan Yardımcısı

Joan Burton, insanların artık arkadaşlarının, kuzenlerinin veya çocuklarının eşcinsel

olabileceği gerçeğine daha fazla alıştığına dikkat çekiyor. Çoğunluk da aynı görüşte.

Zaten referandum öncesinde yürütülen tartışmalarda eşcinselliğin kendisi pek konu

edilmedi. “Hayır” kampanyası yürütenler arasında bile, eşcinsel çiftlerin anayasal

olarak tanınmasına sıcak bakanlar mevcut. Eşcinsel evliliğe karşı çıkanlar

kampanyanın başlangıcında eşcinseller arasındaki evliliğin farklı cinsiyetler arasındaki

evlilik kurumunu bir anlamda sulandıracağını savunuyordu, ancak bu konu da

unutuldu.

"Heteroseksüel evli arkadaşlarımın 23 Mayıs sabahı uyandıklarında birbirlerinin

yüzüne bakıp ‘Oh, canım bugün kendimi seninle daha az evli hissediyorum’ diyeceğini

hiç sanmıyorum” diyen senatör David Norris, “Bu bana pek gerçekçi gelmiyor”

şeklinde konuşuyor. Norris 1988 yılında ülkede erkekler arası rızaya dayalı eşcinsel

ilişkileri cezalandıran yasanın özel yaşama müdahale olduğu gerekçesiyle Avrupa İnsan

hakları Mahkemesi’nde İrlanda’ya dava açmış ve davayı kazanarak devletin bu

konuyu yasallaştırmasını sağlamıştı.

İrlanda’da eşcinsel evliliklere karşı çıkanların en sık dile getirdiği argüman ise evli

eşcinsel çiftlerin anayasal olarak tanınması halinde devletin bu çiftlere de taşıyıcı anne

ve diğer yardımcı üreme yöntemlerinden yararlanma imkanı sağlamak zorunda

kalacağı. Bunun İrlanda yasalarını bir çocuğun biyolojik anne veya babasını bilmeden

büyümesine onay vermek zorunda bırakacağına dikkat çekiliyor.

İki kampanyada da aile değerleri öne çıkarıldı

“Anneler ve Babalar Önemlidir” adlı grubun sözcüsü Keith Mills “Bir sahtekarlık için

oy vermemiz isteniyor” diyor. Kendisi de eşcinsel olan Mills, yine de bir erkeğin bir

kadınla ilişkisi ile iki erkeğin ilişkisi arasında temel farklar olduğu kanısında. İki yönde

de tecrübesi olduğunu belirten Mills “Bir erkek ile bir kadının ilişki kurmasının

temelinde bir aile kurmak yatar ama bu eşcinsel birliktelikler için söz konusu değildir”

şeklinde konuşuyor.

Ancak “Evet” tarafı da kampanyasında aile değerlerini öne çıkardı. İrlanda’daki evlat

edinme yasasına göre, çocukların eşcinsel çiftlerin bakımına verilmesi zaten şimdiden

mümkün, taşıyıcı annelik konusunda ise daha hiçbir düzenleme mevcut değil. Bunun

sonucu olarak da İrlanda’da çocuk sahibi olan, çocuk yetiştiren eşcinsel birçok çift

var ve referandumdan “Hayır” çıkması bunu değiştirmeyecek. O yüzden eşcinseller

arasında evliliği destekleyenler, “Evet” sonucunun geleneksel olmayan ailelerin de

toplum ve yasalar karşısında eşit olarak kabul gördüğü anlamına geleceğini belirtiyor.

Fakat yine aynı kesimler eşcinseller arasındaki evlilik konusuna ilişkin tartışmalara

çocuk faktörünün de katılmasının konuyu dağıtarak, seçmenleri asıl sorudan

uzaklaştırdığı kanısında ve öncelikle İrlanda’nın sevgilerinin ülkeleri tarafından

tanınmasını isteyen iki insanın cinsiyetine ne kadar ağırlık vermesi gerektiğini

sorguluyor. “Evet” kampanyasını sürdürenler arasındaki birçok eşcinsel için de bu

tartışmalar gayet ateşli bir hal almış durumdaydı, kampanya kapsamında önemli

sayıda eşcinsel kendilerinin

de eşit bir vatandaş olarak görülmeleri talebiyle kapı kapı

dolaştı.

Muhalif olduğunu söylemeyenlerin oranı daha yüksek olabilir

Son 12 ay zarfında yapılan kamuoyu anketleri bu konuda İrlanda halkının görüşünün

gayet açık olduğunu ve “evet” oyu vereceğini söyleyenlerin oranının yüzde 80’e

yaklaştığını gösteriyordu. Ancak tartışmalara başka konular da karıştıkça, kesin

kararlı olan seçmenlerin sayısı da azaldı. Son hafta sonunda yapılan bir anket, “evet”

oyu vermekte kararlı seçmen oranını yüzde 53 olarak gösteriyordu. Ayrıca ankete

katılan bazı kişilerin, eşcinsel düşmanı damgası yememek için “evet” oyu vereceğini

söylediği ve aslında muhalif olanların oranının daha da yüksek olabileceğine dikkat

çekiliyor.

Sandıkların açılmasından sonra en geç yarın İrlandalı seçmenlerin oyunun rengi belli

olacak ve bu tarihi referandumun da, eldeki bazı verilerin tüm tabloyu yansıtmadığı bir

vaka olup olmadığı ortaya çıkacak.