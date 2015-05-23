İrlanda eşcinsel evliliğe evet dedi



Katolik düşünce kuruluşu Iona Enstitüsü Direktörü David Quinn, referandumu "Evet" diyenlerin kazandığını kabul etti. Eşcinsel evliliklerin yasalaşmaması için kampanya yürüten Quinn, karşı tarafı seçim başarısı nedeniyle kutladı.

İrlanda Eşitlik Bakanı Aodhan O'Riordain de Dublin'de yaptığı açıklamada “Sanıyorum kazandık” diye konuştu. O'Riordain yasayı destekleyen tek bakan değil. Muhafazakar başbakan Enda Kenny'nin tüm kabinesi eşcinsellerin evlenmesine izin veren yasayı desteklemişti. İrlanda'da önemli bir etki sahibi olan Katolik Kilisesi ise yasaya kesin bir biçimde karşı çıkmıştı.

İrlanda'da 3,2 milyon kayıtlı seçmenden yüzde 65'i referandumda sandık başına gitti. Basında çıkan haberlere göre birçok vatandaş ikamet ettikleri İngiltere ve başka ülkelerden oy kullanmak için İrlanda'ya geldi.

Sonuçların kesinleşmesiyle birlikte İrlanda, eşcinsellerin evlenmesini referandumla kabul eden ilk ülke olacak.