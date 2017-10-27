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Dünya

İrlanda Dışişleri: Sınırda konusu çözülmedikçe Londra istediğiniz yapamaz

Dublin, 27 Ekim, (DHA)- İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney Brexit’e dair yaptığı bir açıklamada, “İngiltere'nin Avrupa Birliği'ndeki çıkış müzakereleri, ticari ilişkileri kapsamasına ilişkin İrlanda ile arasındaki sınırda ne olacağı konusunda netlik k

27 Ekim 2017 17:53

Dublin, 27 Ekim, (DHA)- İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney Brexit’e dair yaptığı bir açıklamada, “İngiltere\'nin Avrupa Birliği\'ndeki çıkış müzakereleri, ticari ilişkileri kapsamasına ilişkin İrlanda ile arasındaki sınırda ne olacağı konusunda netlik kazana kadar Londra istediği gibi ilerleyemez” dedi.

\"Sınır konusunda üzgünüm ama şu anda sahip olduğumuzdan daha fazla netliğe ihtiyacımız var\" dedi Coveney, \"Gerçek şu ki, somut bir gelişme göremediğimiz bir sözle ikinci aşamaya geçemeyiz\" dedi.

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