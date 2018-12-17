İrlanda Dışişleri Bakanı: Birleşik Krallık yeni bir anlaşma istiyorsa, Brexit'i ertelemeli

İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney, Birleşik Krallık'ın yeni bir Brexit önerisinin ortaya konması ihtimaline karşılık uyarıda bulundu. Coveney, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasını ertelemesi ya da AB'den ayrılma konusunda Madde 50 kapsamında yaptığı bildirimi feshetmesi gerektiğini bildirdi.

İrlanda ulusal yayınına konuşan Coveney, Birleşik Krallık Parlamentosu'nun mevcut Brexit anlaşmasına bir alternatif ile gelmesi halinde ne olacağı sorusuna cevap verdi. Coveney, “Eğer Birleşik Krallık'tan tamamen yeni bir öneri geliyorsa, AB tarafının bunu değerlendirmek için daha fazla zamana ihtiyacı olacağından kuşku yok. Bu, büyük olasılıkla Madde 50'nin uzatılmasını ya da tamamen geri çekilmesini gerektirir” dedi.

Ne olmuştu?

Britanya’nın iki yılı aşkın süredir gündeminde olan Brexit, aslında eski Başbakan David Cameron’ın yönetimi sırasında manşetlere yerleşmişt. Cameron, 2013 yılında gerçekleşen seçimlerde partisinin çoğunluğu kazandığı takdirde AB ile üyelik koşulları üzerine masaya oturacağını söylemiş; çoğunluğu kazandığı gibi AB’nin kapısını ‘mültecilere yardım için daha çok finansman’, ‘ekonomik ilişkilerde kolaylık’ gibi konularla çalmıştı. Pazarlıkların sonucunda Cameron, Brüksel’den Britanya’ya Brexit ile dönmüş, ülke, 23 Haziran 2016’da yüzde 51,9’luk bir çoğunlukla ‘AB’den çıkmaya’ karar vermişti.

May, AB ile iki yıl sürecek müzakerelere başlamıştı. Britanya’nın çıkış tarihi 30 Mart 2019 olarak belirlendi. Ancak Başbakan’ın AB’den getirdiği anlaşmanın hem ‘çıkalım’ hem de ‘kalalım’ diyenler tarafından sorgulandığı; May’in kabinesinden dört bakanın anlaşma sebebiyle istifa ettiği; parlamentoda erken seçim taleplerinin yükseldiği ve yeniden referanduma gidilmesinin büyük bir halk hareketine dönüştüğü bir atmosferde Brexit üzerinden tartışmalar devam ediyor.

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