İrlanda'daki cezaevlerinde "mahkûmların içki yapmaması" için alkolsüz el dezenfektanı kullanılacak

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İrlanda'da cezaevlerindeki mahkûmlara hücrelerinde içki yapmalarını önlemek için alkolsüz el dezenfektanı verilecek.

Alkol bazlı dezenfektanların cezaevinde kullanımı ilk olarak 2014'te İrlanda Hapishane Servisi tarafından yasaklanmıştı. Yetkililer, yasağın yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınında da sürdürülmesine karar verdi. TheJournal.ie'nin aktardığına göre karar 2014'te 3 mahkûmun el dezenfaktanıyla reçeteli ilaçları karıştırıp içmesinden sonra alınmıştı.

Newsweek'in aktardığına göre karar, hücrelerde mahkûmların içki yapmaması için alındı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), salgın boyunca alkol bazlı el dezenfaktanları kullanılması gerektiği konusunda açıklamada bulunmuştu, ancak İrlanda hapishanelerinde "güvenlik gerekçesiyle" içinde alkol bulunmayan dezenfektanlar kullanılacak.