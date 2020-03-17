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Dünya

İrlanda'daki cezaevlerinde "mahkûmların içki yapmaması" için alkolsüz el dezenfektanı kullanılacak

17 Mart 2020 12:42

T24 Dış haberler

İrlanda'da cezaevlerindeki mahkûmlara hücrelerinde içki yapmalarını önlemek için alkolsüz el dezenfektanı verilecek.

Alkol bazlı dezenfektanların cezaevinde kullanımı ilk olarak 2014'te İrlanda Hapishane Servisi tarafından yasaklanmıştı. Yetkililer, yasağın yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınında da sürdürülmesine karar verdi. TheJournal.ie'nin aktardığına göre karar 2014'te 3 mahkûmun el dezenfaktanıyla reçeteli ilaçları karıştırıp içmesinden sonra alınmıştı.

Newsweek'in aktardığına göre karar, hücrelerde mahkûmların içki yapmaması için alındı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), salgın boyunca alkol bazlı el dezenfaktanları kullanılması gerektiği konusunda açıklamada bulunmuştu, ancak İrlanda hapishanelerinde "güvenlik gerekçesiyle" içinde alkol bulunmayan dezenfektanlar kullanılacak.

 

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