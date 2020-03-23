İrlanda'da yaşayan Türk, Koronavirüs günlerini anlattı: St. Patricks'in iptaliyle panik tavan yaptı; ilk kez o zaman sokakta maske takan insanlar gördüm

Yeni tip Koronavirüs vakalarının 906 olduğu İrlanda’da Başbakan Leo Varadkar, artış hızı diğer Avrupa ülkeleri kadar yüksek olmayan vaka sayısını “Fırtına öncesi sessizlik” ifadeleriyle değerlendirdi.

İrlanda’da ilk yeni tip Koronavirüs vakası 29 Şubat’ta İtalya’nın kuzeyinden gelen bir genç erkekte tespit edildi. Koronavirüs tespit edilen genç hastanın 400 öğrencili okulu 1 Mart’ta 2 hafta süreliğine tatil edildi. Okulun kapanmasından bir gün sonra 2 Mart’ta Google’ın Dublin ofisinde çalışan birinde Koronavirüs semptomları görülmesiyle evden çalışma kararı alındı.

İrlanda’nın ikinci Koronavirüs vakası ise ülkenin batısında, ilk vakayla herhangi bir teması olmayan fakat İtalya seyahatinden dönen bir kadındı. Hükûmetin ilk adımı İtalya’nın Lombardy, Venete, Emilia Romagna ve Piedmont bölgelerine seyahati sınırlamak oldu.

Ülkede vakaların bir anda tırmanması, 4 Mart’ta ülkenin batısında 4 kişilik bir ailenin hepsinde Koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla başladı. 4 kişilik ailede Koronavirüs tespit edilmesinden bir ay geçmeden, 19 Mart’ta tespit edilen vaka sayısı 366 olarak belirlendi.

Sağlık Bakanlığı vaka sayısındaki ani artışın devamının olacağını tahmin ederken sosyal uzaklaşma uyarılarını sürdürdü; öte yandan bu zamana kadar yapılan test sayısının 7 bin olduğu, daha fazla kişiye test yapılması için gerekli adımların atılacağı belirtildi.

23 Mart itibariyle İrlanda’da Koronavirüs vakaları 906’ya çıktı. Ülkede Koronavirüs nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti.

“St. Patricks’in iptal olmasıyla panik tavan yaptı”

Ülkenin en popüler barlarından Temple Bar'ın önünden St. Patrick gününde çekilen 2020 ve 2019 kareleri

Dublin’de dijital pazarlama alanında çalışan ve orada ikinci yılını geçiren Alara Sönmezışık, ilk vakanın görüldüğü günlerin atmosferini T24'e anlatıt. “İlk başlarda her yerde olduğu gibi çok ciddiye almadık, sadece haberleri izleyip iş yerinde tartışıyorduk" diyen Sönmezışık, Avrupa’nın salgından en çok etkilenen ülkesi İtalya’da durum kötüye gittikçe farkındalığın arttığını söyledi. Sönmezışık, Dublin'de gözlemlediği paniği şu sözlerle anlattı:

“Italya’da ölüm oranlarının artışı ve seyahat yasaklarıyla panik düzeyi artmaya başladı. İrlanda’da da vaka sayılarının artması ve en önemlisi burada her yıl büyük etkinliklerin yapıldığı St. Patricks günü kutlamalarının iptal olmasıyla panik tavan yaptı. Okullar tatil oldu, şirketler evden çalışmaya başladı;

ilk kez o zaman sokakta maske takan insanlar gördüm"

Sönmezışık, İrlanda’nın başkenti Dublin’de normalde barları ve restoranlarıyla kalabalık olan sokaklarda sosyal hayatın minimum düzeyde olduğunu anlattı: "Her yıl sokaklarda geçit törenleriyle kutlanan, barların dolup taştığı St. Patricks kutlamalarının iptali ise İrlanda halkında Koronavirüs’ün ciddiyetiyle ilgili bir farkındalık oluşturdu"

2018 verilerine göre 4.83 milyon nüfuslu bir ülke olan İrlanda’da Koronavirüs önlemleri ülkedeki 7 bin bar ve restoranın kapatılması, okulların tatil edilmesi, kalabalık etkinliklerin iptali gibi adımlardan oluşuyor.

İrlanda Başbakanı Varadkar: Fırtına öncesi sessizlikteyiz

Sönmezışık, İrlanda’da hükûmetin salgın döneminde vatandaşlarla kurduğu iletişimin güven yarattığını ve önlem kararlarının hızlıca alındığını söylerken endişelerini de ekledi: “Salgın burada henüz kırılma noktasına gelmedi ve vaka sayısı şimdilik düşük; pik noktasına (Değer bakımından en yüksek nokta) gelindiğinde hükûmetin yapacağı açıklamaları merak ediyorum”

İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, Aziz Patrick Günü (St. Patrick’s Day) için kameralar karşısına çıktığında, Koronavirüs için “endişeli” bir tablo sundu. Varadkar, ülkedeki vakaların durumunu “Fırtına öncesi sessizlik” olarak tanımlayarak ülkedeki salgının henüz en yüksek noktasına ulaşmadığını söyledi.

Başbakan Leo Varadkar, St. Patricks günü vaka sayısının henüz zirve yapmadığını duyurduğu basın toplantısında

Türkiye’ye dönmek

Dünya Sağlık Örgütü’nün Avrupa’yı küresel salgının merkez üssü ilan etmesiyle Türkiye’deki yakınlarının kendisine dön çağrısı yaptığını söyleyen Sönmezışık, “Bunun doğru olduğunu düşünmüyorum, virüs bu şekilde yayılıyor. Ailemi ve sevdiklerimi riske atmak istemedim” dedi.

Sönmezışık, 'evde kal' çağrısına uyduğu 11'inci gününde, Dublin'de gözlemlediği kadarıyla insanların yalnızca market alışverişi ve acil ihtiyaçlar için dışarı çıktığını anlattı. Sönmezışık evden çalıştığı günlerinde mümkün oldukça dışarı çıkmadığını, marketten döndükten sonra bütün dezenfekte önlemlerini aldığını söyledi.