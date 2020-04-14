İrlanda'da muhalefet partisi lideri Koronavirüs'e yakalandı

T24 Dış haberler

İrlanda'da muhalefet partisi Sinn Féin'in Genel Başkanı Mary Lou MacDonald, yeni tip Koronavirüs'e yakalandığını duyurdu.

MacDonald, 28 Mart'ta test yaptırdığını ve test sonucunun dün pozitif geldiğini ifade etti.

Sosyal medya üzerinden bir açıklamada bulunan Sinn Féin lideri, hastalığa yakalandıktan sonra sağ akciğer zarında iltihaplanma tespit edildiğini ve tedavi görmeye devam ettiğini ifade etti.

Tedaviye iyi yanıt verdiğini ifade eden MacDonald, pazartesi günü "işinin başında olmayı planladığını" söyledi.