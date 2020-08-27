İrlanda'da Koronavirüs önlemlerini ihlal eden AB Ticaret Komiseri Hogan istifa etti

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Avrupa Birliği Ticaret Komiseri Phil Hogan, 80 kişinin katıldığı bir golf etkinliğine giderek İrlanda'nın Koronavirüs önlemlerini ihlal ettikten bir hafta sonra görevinden istifa etti.

Hogan, 19 Ağustos'ta Galway kentinde bir otelde yapılan bir golf etkinliğinde görüntülendi. İrlanda kısa süre önce Koronavirüs vakalarındaki artışı durdurmak için yeni önlemler yürürlüğe sokmuştu. Bu önlemler kapalı alanlarda 6 kişiden fazlasının bir araya gelmesini yasaklıyordu.

Golf etkinliğinde geçen hafta istifa eden İrlanda Tarım Bakanı Dara Calleary de bulunuyordu.

Hogan, dün yayımladığı bir açıklamayla İrlanda'ya yaptığı seyahatten pişmanlık duyduğunu ve medyadaki tartışmaların dikkat dağıtıcı seviyeye geldiğini belirtti. Hogan, mevcut durumun Brexit müzakerelerindeki rolünü baltalayacağını söyleyerek istifa kararı aldığını bildirdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Hogan'ın istifa kararına saygı duyduğunu belirtti ve çalışmaları için Ticaret Komiseri'ne teşekkür etti.