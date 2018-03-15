T24 LogoT24 Logo
Spor

İrlanda Cumhuriyeti'nin aday kadrosu belli oldu

İSTANBUL / DHA A Milli Futbol Takımı'nın 23 Mart 2018 Salı günü Antalya Stadyumu'nda saat 20

15 Mart 2018 16:04

İSTANBUL / DHA

A Milli Futbol Takımı\'nın 23 Mart 2018 Salı günü Antalya Stadyumu\'nda saat 20.30\'da özel maçta karşılaşacağı İrlanda Cumhuriyeti\'nin aday kadrosu belli oldu. 19 Mart Pazartesi günü Antalya\'ya gelerek kampa girecek olan İrlanda Cumhuriyeti\'nin teknik direktörü Martin O\'Neill, 22 Mart Perşembe günü saat 17.30\'da Antalya Stadyumu\'nda bir basın toplantısı düzenleyecek.
İrlanda Cumhuriyeti\'nin Türkiye ile oynayacağı maç için teknik direktör Martin O\'Neill tarafından davet edilen 30 kişilik aday kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:
Kaleci: Rob Elliot (Newcastle United), Colin Doyle (Bradford City), Kieran O\'Hara (Manchester United), Keiren Westwood (Sheffield Wednesday)
Defans: Seamus Coleman (Everton), Cyrus Christie (Fulham), Matt Doherty (Wolverhampton Wanderers), Declan Rice (West Ham United), John Egan (Brentford), Shane Duffy (Brighton ...Hove Albion), Ciaran Clark (Newcastle United), Kevin Long (Burnley), Alex Pearce (Derby County), Darragh Lenihan, Derrick Williams (Blackburn Rovers), Greg Cunningham (Preston North End), Enda Stevens (Sheffield United)
Orta Saha: Alan Judge (Brentford), Conor Hourihane (Aston Villa), Jeff Hendrick (Burnley), Harry Arter (Bournemouth), David Meyler (Hull City), Eunan O\'Kane (Leeds United), Liam Kelly (Reading), Alan Browne, Daryl Horgan (Preston North End), James McClean (West Bromwich Albion)
Forvet: Shane Long (Southampton), Scott Hogan (Aston Villa), Sean Maguire (Preston North End)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA A Milli Futbol TakımıMartSalıAntalya StadyumuCumhuriyetiMart PazartesiAntalyaMartinMart PerşembeCumhuriyeti TürkiyeRob Elliot Newcastle United Colin Doyle Bradford City KieranManchester United Keiren Westwood Sheffield

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24