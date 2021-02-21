İrlanda Başbakanı: Konaklama sektörü yaz ortasına kadar kapalı kalacak

İrlanda Başbakanı Micheál Martin, Koronavirüs önlemlerine dair yaptığı açıklamalarda ülkede konaklama sektörünün, bar ve restoranların yaz ortasına kadar kapalı kalacağını söyledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, aralık ayından bu yana ulusal karantinanın sürdüğü İrlanda'da Koronavirüs vaka oranının yüksek olması nedeniyle kısıtlamaların süreceği belirtildi.

Avrupa Hastalık Kontrol Merkezi'nin verilerine göre, İrlanda 30 ülke arasında en yüksek 16'ıncı enfeksiyon oranına sahip.

"Yaza kadar konaklama sektörünün açılmasıyla ilgili adım atılmayacak" diyen İrlanda Başbakanı Martin, normalleşmenin "yavaş ve dikkatli" bir şekilde ilerleyeceğini söyledi.