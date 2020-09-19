İrlanda Başbakan Yardımcısı Varadkar'a 'smoothie'li saldırı: "Onu Avril Lavigne sandım, maalesef değilmiş"

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İrlanda Başbakan Yardımcısı Leo Varadkar, başkent Dublin'deki bir parkta kameralara açıklamada bulunurken, medikal maskeli bir kişi suratına smoothie fırlattı.

Sosyal medyada paylaşılan videonun hızla yayılmasının ardından birçok kişi saldırıyı kınadı.

Varadkar, "Bana yaklaştığını görünce onu gerçekten Avril Lavigne sandım. Elinde kaykay falan vardı. Ancak maalesef değilmiş" dedi.

Videoda bir kadının önce kameramanlarla konuştuğu, daha sonra ise Varadkar'a yaklaşıp elindeki bardağı Başbakan yardımcısının suratına boşalttığı görülüyor.

Eski İrlanda başkan adayı Gavin Duffy, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "bardakta asit de olabilirdi" dedi ve siyasetçilerin daha iyi korunmasını talep etti.