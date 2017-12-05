İrlanda Apple'dan 13 milyar Euro vergi almak zorunda kaldı

Deniz Kılınç / İstanbul, 5 Aralık (DHA) - AB kararıyla İrlanda Apple\'dan 13 milyar euro vergi toplayacak.

Avrupa Komisyonu 2016 yılında Apple\'in İrlanda\'ya rekor bir rakam olan 13 milyar euro vergi zararını ödemesi gerektiğini söylemişti. Komisyon yaptığı açıklamada, İrlanda\'nın Apple\'a sağladığı vergi faydalarının AB yönetmeliği altında geçerli olmadığını ve Apple\'ın İrlanda\'ya ödediği verginin diğer teknoloji şirketlerine göre oldukça düşük olduğunu belirtmişti.

Brüksel\'in İrlanda\'yı alması gereken vergiyi toplamadığı iddiasıyla Ekim ayında Avrupa Adalet Mahkemesi\'ne şikayet etmesi üzerine gelen açıklamayla ilgili İrlanda Maliye Bakanı Paschal Donohoe, \"Emanet sermayelerin prensipleri ve operasyonlarıyla ilgili Apple ile bir anlaşmaya vardık. Gelecek yılın ilk çeyreğinde verginin Apple\'dan İrlanda hesaplarına gönderileceğini umut ediyoruz\" dedi.

AB\'ye erişim sağlamak isteyen çok uluslu şirketler için düşük vergi girişi sağlayarak şimdiki ekonomik başarısına ulaşan İrlanda hükümeti, vergilerin geri toplanmasının şirketlerin ülkeye olan ilgisini azaltacağından endişeleniyor.