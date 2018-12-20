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Ekonomi

İrlanda anlaşmasız Brexit için acil durum planlarını açıkladı

İstanbul, 20 Aralık (DHA) - İrlanda, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden bir geri çekilme anlaşması olmadan ayrılması (anlaşmasız Brexit) olasılığına karşı acil durum planlarını açıkladı

20 Aralık 2018 14:53

İstanbul, 20 Aralık (DHA) - İrlanda, Birleşik Krallık\'ın Avrupa Birliği\'nden bir geri çekilme anlaşması olmadan ayrılması (anlaşmasız Brexit) olasılığına karşı acil durum planlarını açıkladı.
Bu tedbirler arasında ilaç ve gıda alanında herhangi bir darboğaz yaşanmasını engelleyecek adımlar da var.
Açıklanan 130 sayfalık acil durum planlarını \"sert-şiddetli\" olarak tanımlayan İrlanda Başbakan Yardımcısı Simon Coveney, \"Avrupa Ortak Pazarı\"nı savunmak için, İrlanda ile Kuzey İrlanda arasındaki 500 kilometrelik kara sınırını savunmak için henüz plan yapmadıklarını da vurguladı.
Açıklanan 130 sayfalık plan, İrlanda\'nın liman ve havaalanlarında altyapının güçlendirilmesini ve ülkenin sağlık sisteminden Kuzey İrlanda ile orta elektrik piyasasına kadar bir dizi alanda yasal düzenlemeler yapılmasını içeriyor.

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