Irkçılık suçlamalarının ardından Starbucks tuvalet politikasını değiştiriyor

ABD'nin Pennsylvania eyaletinin Philadelphia kentinde, kahve siparişi vermek için arkadaşlarını bekleyen ve bu sırada tuvaleti kullanma konusunda çıkan tartışmada iki siyah erkeği gözaltına aldırması nedeniyle büyük tepki çeken kahve zinciri Starbucks, şubelerindeki tuvaletlerinin ürün satın almayanlara da açılacağını duyurdu.

Sputniknews’ta yer alan habere göre, Starbucks geçen ay Philadelphia kentindeki şubesinde iki siyah erkeğin gözaltına alınması sonrası yükselen tepkilerin ardından şirketin 'açık tuvalet politikasına' geçtiğini açıkladı.

“Umumi tuvalete dönüşmeyi istemiyoruz ancak her zaman doğru kararı alacağız”

Starbucks'ın Yönetim Kurulu Başkanı Howard Schultz, Atlantik Konseyi'nde yaptığı açıklamada şirketin 'bir umumi tuvalete dönüşmesini istemediğini' söylese de 'çalışanlarının doğru kararları alacağını düşündüğünü' ifade etti.

Schulz "Umumi tuvalete dönüşmeyi istemiyoruz ancak her zaman doğru kararı alacağız ve insanlara tuvalet şifresini vereceğiz. Çünkü Starbucks'a gelen kimsenin yetersiz oldukları için kendilerine tuvalet izni verilmediğini düşünmesini istemiyoruz" dedi.

Schultz şu anda şirketinin mevcut tuvalet politikasının 'gevşek' olduğunu, sadece bir şey satın alanların tuvalete girmesine izin verildiğini ancak bu konudaki nihai kararın şube müdüründe olduğunu savundu.

Geçen ay gerçekleşen ve çevredekilerin kameralarıyla kaydettiği olayda iki siyah erkek, Rashon Nelson ve iş ortağı olan çocukluk arkadaşı, Starbucks'a gelerek bir başka arkadaşlarını beklemeye başlamış, bu sırada yanlarına gelen mağaza müdürü "ya sipariş verin ya da dışarı çıkın" uyarısında bulunmuştu.

Siparişi arkadaşları gelince vereceklerini söylemeyen müşteriler dışarı çıkmayı reddedince mağaza yönetimi polis çağırmış, müşterilerini 'özel mülke izinsiz girme' suçlamasıyla gözaltına aldırmıştı.