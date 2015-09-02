Tagesspiegel gazetesinde yer alan yorumda şu satırları okuyoruz:

“Irkçılık rezaleti yeni bir boyuta ulaştı. Peki bunu Almanya’daki 17 hükümet kavradı

mı? Gelen işaretler tartışmalı. Doğudaki eyaletlerin başbakanları, suçlamalara karşı

doğudaki yükün fazla olduğunu gerekçe göstererek kendini savunuyor. Ancak tartışma

gereksiz, gerçekler açık. Birleşmeden bu yana doğu Almanya’da polis kayıtlarına

geçen sağcı, özellikle de ırkçı suç eylemleri, çok yüksek oranlarda. Ayrıca Nasyonal

Demokrat Parti (NPD), bir şekilde Nazi nostaljisiyle yeni eyaletlerde iyi seçim sonuçları

elde ediyor. Pegida fenomeni de doğu Alman Saksonya kaynaklı. Bunlar, doğudaki

hükümetler ve demokratik partilerin, noktasal savunma ve önlemlerden daha fazlası için

harekete geçmesi gerektiğinin göstergeleri…“

Nürnberger Zeitung gazetesinde ise Suriyeli mültecilere çalışma imkanı sağlanması

gerektiği belirtiliyor:

“Aslında yurtlarda ölesiye sıkılıp oturmak yerine çalışmak Suriyeli sığınmacılar için

daha iyi olurdu. Ama o kadar çok iş elbette yok. Ancak yine de bunun için bürokratik

engellerin düşürülmesi gerekli. Federal İş Kurumu’nun iki yıllığına öncelik denetiminin

askıya alınması önerisi mantıklı.“

Westfälische Nachrichten gazetesi de sığınmacıların trenlerle akın ettiği Münih

kentine işaret ediyor. Kent halkının sığınmacıları sükunetle karşıladığına işaret eden

gazetede şu satırları okuyoruz:

“Yürekli dünya kenti. Münih, 1962’den 2005’e kadar turizm reklamlarında kullandığı

bu sloganla kendini dünyaya tanıttı. Oldukça da başarılı oldu. Bavyera eyaletinin

başkenti bugün bu ünvanı gerçekten hak ettiğini de kanıtladı. Binlerce sığınmacı

trenlerle Macaristan ve Avusturya üzerinden Münih Garı’na geldi. İstasyondan

yansıyan görüntüler, 1989’daki dönemi hatırlatıyordu. Ancak kent, bu yeni zorluğa

soğukkanlılıkla tepki verdi. Münih ilgilendi, Münih yardım etti. Ve buradan ülkede

kuşku duyan herkese eşsiz bir mesaj gönderildi. Eğer sığınmacı krizine yürekle ve

anlayışla yaklaşılırsa, Almanya bu zorlukla başa çıkamayacak durumda değil…“

Reutlinger General-Anzeiger gazetesi de Balkanlardan gelen göçe işaret ediyor:

“Alman iltica yasası bölgenin bütün azınlık sorunlarına çözüm bulamaz. Suriye, Irak

ya da kara Afrika ülkelerinden farklı olarak batı Balkanlardaki azınlıkların yaşam

koşullarının iyileştirilmesi ve göçün nedenleri ile mücadele etmek daha kolay olmalı.

Voyvodina'nın yoksulluk içindeki Romanları için yardım programları, Almanya'daki

umutsuz iltica sürecinden çok daha ucuza mal olur. Yoksulluk göçü ancak Romanların

yaşam koşulları iyileştirilirse durdurulabilir.“