Irkçılık nedeniyle hesaplarını kapatan Thierry Henry: Sosyal medya güvenli değil

Geçen hafta Instagram’dan yaptığı açıklamayla sosyal medya hesaplarını kapatacağını duyuran Thierry Henry, bu kararın arkasında yatan nedenlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Henry, sosyal medyanın güvenli olmadığını dile getirdi.

Bir döneme damga vuran futbolculardan olan Thierry Henry, geçen günlerde yaptığı açıklamayla sosyal medyanın güvenli bir yer olmadığını ve yapılan yorumların ırkçı tacizlere kadar uzandığı gerekçesiyle sosyal medya hesaplarını kapatacağını duyurmuştu.

Good Morning Britain’a konuşan Henry, “Son zamanlarda bu olaylar gittikçe artıyor, oyuncular sosyal medyada tacize uğruyor. Şu an için sosyal medyanın güvenli bir yer olmadığını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Henry, "İnsanlar ırkçı ifadelere maruz kalıyor ancak açıklamaya baktığınızda aynı zamanda zihinsel sorunlara yol açabilecek zorbalık ve tacizden de bahsediyorum. İnsanlar bu yüzden intihar ediyor. Her şeyi yok etmek çok zor ama daha güvenli olabilir mi?

“Hepimiz sosyal medyanın harika bir araç olduğunu biliyoruz ama birçok insan bunu bir silah olarak kullanıyor. Nedeni de sahte hesapların arkasına saklanabiliyor olmaları. Dünyanın küçük bir kısmının onu silah olarak kullandığını biliyorum. Daha güvenli olabilir mi? Tek istediğim bu. Güvenli olduğunda geri döneceğim" diye konuştu.

Son zamanlarda artan bu olaylar nedeniyle özellikle Premier Lig’de birçok futbolcu ve teknik direktör önlem alınması gerektiğini dile getirmişti.