Irkçılık karşıtı protestoların sürdüğü Portland'de Trump destekçileriyle Black Lives Matter eylemcileri karşı karşıya geldi

ABD'de ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestoların haftalardır sürdüğü Portland kentinde Trump destekçileriyle Black Lives Matter eylemcileri karşı karşıya geldi. Çatışmalar sırasında bir kişinin vurularak hayatını kaybettiği belirtildi.

AP'nin aktardığı habere göre, ABD'nin Oregon eyaletinin Portland kentinde, siyah vatandaş George Floyd'un öldürülmesiyle başlayan ve 3 aydır süren ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı eylemlerde dün Trump destekçileri sokağa çıktı.

Trump destekçileri ve Black Lives Matter eylemcileri arasında gerilim yükselirken bir AP muhabiri üç el silah ateş edildiğini ve bir kişinin hayatını kaybettiğine şahit oldu. Polis henüz vurulmanın doğrudan protestolarla ilgili olup olmadığını bilmezken hayatını kaybeden kişinin başında sağcı bir örgüt olan Patriot Prayer'a ait şapka olduğu görüldü.