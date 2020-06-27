Irkçılık karşıtı protestolarda tepki gören L'Oreal, ürünlerinde 'beyazlatıcı' ifadesini kullanmayı bırakacak

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Fransız kozmetik devi L'Oreal, dünyanın birçok yerinde meydana gelen ırkçılık karşıtı eylemlerin ardından ürünlerinde "beyazlatıcı" ifadesini kullanmayı bırakma kararı aldığını ifade etti.
Şirketten yapılan açıklamada, "L'Oreal Grubu bütün cilt bakım ürünlerinden beyaz/beyazlatıcı, renk açtırıcı, hafif/hafifletici ifadelerini çıkarma kararı aldı" ifadeleri kullanıldı.
Kozmetik firması Unilever'in Bangladeş ve Hindistan kolları da perşembe günü renk açıcı ürünlerinin ismini değiştirme kararı almıştı.
L'Oreal ve birkaç kozmetik şirketi "Siyah Canlar Kıymetlidir" (Black Lives Matter) hareketi sırasında renk açıcı ürünleri sebebiyle eleştirilmişti.