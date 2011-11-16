T24 - Irkçılığa ve Milliyetçiliğe DurDe! Girişimi ve Sosyal Değişim Derneği, Türkiye’de nefret suçları olgusunu besleyen koşulları sorgulamak ve nefret suçları ile nefret söylemi konusunda yerel ve uluslararası deneyimleri paylaşmak amacıyla, 19-20 Kasım 2011 tarihlerinde bir Nefret Suçları Karşıtı Buluşma düzenliyor.



19 Kasım 2011, Cumartesi günü İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde açılış toplantısıyla başlayacak olan etkinlikler, 19 Kasım akşamı Müzik Programı ile devam edecek ve 20 Kasım’da yapılacak etkinliklerle sona erecek. Çok sayıda oturum, slayt ve film gösterimi, söyleşi ve karikatür sergisinden oluşan Nefret Suçları Karşıtı Buluşma’da sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız.



Etkinlikler herkesin katılımına açık ve ücretsizdir.



Irkçılığa ve Milliyetçiliğe DurDe! Girişimi ve Sosyal Değişim Derneği Etkinliklere Katılan Konuşmacılar:



Ali Fikri Işık (Taraf Gazetesi spor yazarı), Aykan Erdemir (CHP Bursa Milletvekili), Cengiz Alğan (Sosyal Değişim Derneği), Cengiz Çandar (Radikal Gazetesi), Cevat Öneş (Emekli MİT Müsteşar Yrd.), Eray Özer (NTV), F. Levent Şensever (Sosyal Değişim Derneği),Friedrich Burschel (Rosa Lüxemburg Vakfı – Almanya), Gülengül Altınsay (Taraf Gazetesi),Jacek Purski (“Never AGain” Association – Polonya), Orhan Kemal Cengiz (Hukukçu- Yazar), Pervin Hayrullah (Batı Trakya Türk Azınlığı Temsilcisi – Yunanistan), Pınar Öğünç(Radikal Gazetesi), Prof. Yasemin İnceoğlu (Galatasaray Üniversitesi), Sebahat Tuncel(BDP İstanbul Milletvekili), Soner Tufan (Protestan Kiliseler Derneği), Soraya Sough (Ciemen – Katalonya / İspanya), Yılmaz Ensaroğlu (SETA İnsan Hakları Koordinatörü), Zakarya Mildanoğlu (Agos Gazetesi Yazarı)



Etkinliklere Katılan Sanatçılar:



Bahar Sarah (dansçı), Cem Yıldız (müzisyen), Fatih Pınar (fotoğrafçı), Gökçe Avenoğlu(fotoğrafçı), İzel Rozental (karikatürist), Miraz Bezar (Yönetmen), Necla Osseiran(fotoğrafçı), Sarkis Paçacı (karikatürist), Seren Yüce (Yönetmen), Şule Ateş (Yönetmen),Tan Oral (karikatürist), Taner Öngür (müzisyen), Timurtaş Onan (Yönetmen), Tülay Karacaörenli (Yönetmen), Yasemin Göksu (Müzisyen)



Panel toplantılar, karikatür sergisi, slayt ve film gösterimleri için yer:



Yer: İstanbul Bilgi Üniversitesi, Dolapdere Kampusu

Adres: Kurtuluş Deresi Cad. Yahya Köprüsü Sok. No: 1, Dolapdere – Beyoğlu, İstanbul

Ulaşım: Taksim, Atatürk Kültür Merkezi’nin önünden kalkan servisler Cumartesi günleri saat 08.30-19.30 arası her yarım saatte bir kalkmaktadır. Pazar günleri ise, 09.30-19.30 arası saatte bir kalkmaktadır.



Müzik Programı için etkinlik yeri:

Yer: RomeoJuliet

Adres: Refik Saydam Caddesi, Kuyu Sokak, No: 15-17, Beyoğlu – İstanbul