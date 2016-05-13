Azealia Banks'in Twitter hesabı "ırkçı ve homofobik" ifadeler sebebiyle kapatıldı

Rap şarkıcısı Azealia Banks ile eski One Direction üyesi Zayn Malik'in arasındaki atışmanın ardından Twitter, Banks’in hesabını askıya aldı. Banks'ın Malik hakkında kullandığı ifadelerin "ırkçı ve homofobik" oldupu iddia edildi.

Sosyal medya hesabı üzerinden klibini taklit ettiğini iddia ettiği Malik' hakaret eden Banks, daha sonra bu sözleri için özür dilese de, Temmuz'da İngiltere'de düzenlenecek olan Born & Bred Festivali'nin kadrosundan da çıkarıldı.

NTV'de yer alan habere göre, festival yetkilileri "Biz eşitliğe inanıyoruz. Bu festival her kültürden insanı bir araya getirmeyi amaçlıyor. Bu nedenle Banks'i festival kadromuzdan çıkartıyoruz" yazarak konseri iptal etti.

Klibin taklit olduğunu iddia etti

24 yaşındaki rapçi, Zayn Malik'in 'Like I Would' adındaki yeni klibinin, kendi kliplerinden taklit olduğunu iddia etti. Klibin benzerliğini hesabından "Sana kızgın değilim, çok tatlısın" diyerek paylaştı.

Zayn Malik ise bu paylaşım sonrası "Yalan yok. Bana ulaşmaya çalışıyorsun ama ilgilenmiyorum. Benim @'lerim senden daha kıymetli" yazdı ve Banks'i bu tweet'te bilinçli olarak mention'lamadı.

Bunun ardından Banks, Malik'i kendisini taklit etmekle suçladı ve genç şarkıcıya küfür etti. Malik bunun üzerine "Azealia, bana neden kötü sözler söylüyorsun, ben senle konuşmuyorum ki" yazdı.

Banks 15 Temmuz'da Türkiye'de

2011’de yayınladığı ‘212’ parçasıyla adını duyuran Banks, 15 Mayıs’ta KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşecek konserde sahne alacak.