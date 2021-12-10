"Irkçı ve homofobik saldırıya uğradım" diyerek kendine sahte saldırı düzenleten oyuncu suçlu bulundu

Empire dizisinde oynayan oyuncu Jussie Smollett’in ününü artırmak için kendisi hakkında sahte nefret suçu ürettiği ortaya çıktı.

The Guardian’da yer alan habere göre, Chicago’da görülen mahkemede oyuncu Jussie Smollett’in kendisi hakkında sahte nefret söylemi oluşturduğu tespit edildi.

Eşcinsel bir siyah oyuncu olan Smollett, 2019 yılında iki kişinin Donald Trump’ın sloganını kullanarak “Burası Maga (Amerika’yı Yeniden Harika Yapalım) ülkesi” diyerek kendisine saldırdığını iddia etmişti. Smollett, polise iki maskeli erkek tarafından sözlü ve fiziksel saldırıya uğradığını söylemişti.

Soruşturmanın sonunda polis, Smollett’in iki erkek kardeşe sahte saldırı için 3500 dolar ödediğini tespit etmişti.

Smollett’in sahte saldırısına karışan kardeşler, suçlarını iftira etmiş, oyuncu kardeşleri yalancılıkla suçlamıştı.

Smollett'in sahte saldırıyla kamu kaynaklarını yanlış yönlendirdiği, polisin zamanını harcadığı belirtildi.