'Irkçı tezahüratlardan' şikayetçi oldu, sarı kart gördü, sahayı terk etti

İtalya Ligi Serie A'da dün oynanan maçta, Cagliari taraftarlarının 'ırkçı tezahüratlardan' şikayetçi olması sonrası hakemin kendisine sarı kart göstermesini protesto eden Pescara takımının Ganalı futbolcusu Sulley Muntari sahayı terk etti.

Geçmişte Gana milli takımının da formasını giyen 32 yaşındaki futbolcu, 89. dakikada hakem Daniele Minelli'den maçı durdurmasını istedi.

Hakem ise Sulley Muntari'ye sarı kart gösterdi.

Karar sonrası öfkelenen Muntari, Cagliari taraftarlarına tepki gösterdi, sahayı terk ederken "Benim rengim bu" diye bağırdı.

Ganalı futbolcu karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, "Hakem sadece sahadı kalıp düdük çalmamalı. Bu tip olayların farkında varmalı ve hareketleri ile örnek olmalı" dedi ve ekledi:

"Hakeme, hakaretleri duyup duymadığını sordum. Onun, maçı durduracak cesarete sahip olması gerektiğinde ısrar ettim."

Karşılaşmayı 1-0 kaybeden Pescara'nın, geçmişte Fenerbahçe'yi de çalıştıran teknik direktörü Zdenek Zeman ise futbolcusunun hakemden duruma müdahale etmesini istediğini, hakemin ise olumsuz birşey duymadığını ve görmediğini söylediğini aktardı.

Zdenek Zeman, "Muntari haklıydı ama sahayı terk etmemeliydi. Adalet dağıtmak bizim işimiz değil" dedi.

İtalya'da halen Seria A'nın son sırasındaki Muntari'nin takımı Pescara daha önce ikinci lige düşmüştü.

Muntari 2013'te AC Milan forması giyerken, takım arkadaşı Kevin-Prince Boateng de bir hazırlık maçında ırkçı tezahüratlara tepki göstererek sahayı terk etmişti.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Boateng'in davranışını uygun bulmamıştı.