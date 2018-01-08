Irkçı saldırı mağduru Matuidi'ye Balotelli'den destek

Juventus'un geçtiğimiz gün Cagliari'yi deplasmanda 1-0 mağlup ettiği maç sırasında tribündeki taraftarların ırkçı söylemlerine maruz kalan Blaise Matuidi'ye futbol dünyasından destek mesajları gelmeye devam ediyor.

Bir hafta önce Hellas Verona deplasmanında da benzer bir saldırının hedefi olan Fransız orta saha oyuncusunun yaşadıklarına sessiz kalmayan son isim Mario Balotelli oldu.

Kariyerini Nice'te sürdüren İtalyan futbolcu, Instagram sayfasından Matuidi'nin bir fotoğrafını paylaştı ve fotoğrafın altına "Blaise, ben de bunu yaşadım. Birkaç cahilin seni etkilemesine izin verme. Tüm İtalyanlar böyle değil. Harika performansını devam ettir kardeşim!" notunu düştü. Balotelli'nin bu paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Geçtiğimiz hafta yaşanan olaylar sebebiyle Hellas Verona'ya tribün kapatma ve 20 bin euro para cezası veren İtalya Futbol Federasyonu'nun kısa süre içinde Cagliari'nin cezasını da açıklaması bekleniyor.

Sezon başında PSG'den ayrılarak Juventus'a transfer olan 30 yaşındaki Blaise Matuidi, Torino ekibiyle çıktığı 18 lig maçında 2 kez gol sevinci yaşadı.