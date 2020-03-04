Irkçı saldırganların hedefi olan Hindu gazeteci: Cinsel organım kimliğim oldu, sırf sünnetli olmadığım için hayatım güvende

Başından geçenleri anlatan Sushil, karşısındaki gruba "Bizler gazeteciyiz, mesleğimizi yapıyoruz. Konuşabiliriz, ortada bir yanlış anlaşılma var" demesine rağmen ekibiyle birlikte arabadan indirildiğini söyledi.

Sushil, Hindu olduğunu söyleyince saldırganların bunu kanıtlamak için önce dini metinlerden (Hanuman Chalisa) ezbere bir bölüm okumasını talep ettiğini ancak bununla yetinmeyip kıyafetlerinin alt kısmını tamamen çıkarmasını istediğini belirtti.

Geçen hafta başkent Yeni Delhi'de bir caminin yanı sıra komşu Müslüman evlerinin ve dükkanlarının ateşe verildiği hadiseler de dahil yaşanan olaylarda en az 47 kişi yaşamını yitirirken 350 kişi yaralandı.