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Irkçı saldırganların hedefi olan Hindu gazeteci: Cinsel organım kimliğim oldu, sırf sünnetli olmadığım için hayatım güvende

04 Mart 2020 15:54

Hindistan'da tartışmalara yol açan Vatandaşlık Yasası Değişikliği'nin (CAA) tetiklediği milliyetçi dalga şiddet olaylarını da beraberinde getirdi. Olayları yerinden takip eden Hindu gazeteci Manav Sushil saldırganların hedefi oldu. Sushil, "Cinsel organım kimliğim oluverdi. Bu ülkede sırf sünnetli olmadığım için hayatım güvende" dedi.

İndependent Türkçe'nin Hindistan'da yayın yapan Scroll.in internet sitesinin dijital yayın platformu Brut India'ya dayandırdığı habere göre, serbest gazeteci Manav Sushil, Maupur'daki şiddet olaylarını kameraya aldığı esnada ırkçı saldırıya maruz kaldı.

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