Irkçı partiden Erdoğan’lı afiş

Avusturya’da yarınki seçimler öncesinde ırkçı Özgürlük Partisi’nin hazırladığı afişlerde Başbakan Erdoğan’ın “Camiler kışlamız, minareler süngümüz,...” sözlerine yer verildi



Avrupa’nın aşırı sağın en köklü olduğu ülkelerinden Avusturya’da yarınki genel seçimler öncesi Türkiye yine propaganda malzemesi oldu. Aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ), “İslam’a olan haklı karşıtlığımız” ve “Türkiye AB’ye giremez” sloganlarını kullandığı afişinde Başbakan Tayyip Erdoğan, eski Başbakan Necmettin Erbakan ve Libya lideri Muammer Kaddafi’nin fotoğraflarına yer verdi.

Erdoğan’ın fotoğrafının yanında, “Camiler kışlamız, minareler süngümüz, kubbeler miğferimiz, müminler askerimiz” sözü yazılı... Erbakan’ın fotoğrafının hemen yanında ise “Amacımız Avrupa kıtasına kök salmak. Böylece bir gün belki de tüm Avrupa Müslüman olacak” ifadesi yer alıyor.



Afişte Kaddafi’nin “Türkiye kökten İslamcıların kullanacağı örnek bir ülke. AB’ye girerse ’Truva Atı’ olacak” sözleri de hatırlatılıyor. Son olarak Avrupa Parlamentosu’ndaki Almanya Milletvekili Vural Öger’in “Sultan Süleyman’ın 1683’te yarım bıraktığı kuşatmayı, güçlü erkeklerimiz ve sağlıklı kadınlarımızla biz tamamlayacağız” açıklamasına yer veriliyor. Afişte FPÖ lideri Heinz Christian Strache’nin fotoğrafının yanısıra “Türkiye, radikal İslamcıların Avusturya ve Avrupa’ya geçiş yolu olacaktır” ifadesi bulunuyor.

