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Yaşam
Deutsche Welle

Irkçı NBA patronuna ağır ceza

Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Los Angeles Clippers'ın sahibi Donald Sterling, ırkçı ifadelerinden ötürü ceza aldı.

30 Nisan 2014 15:54

Los Angeles Clippers'ın sahibi Donald Sterling'e ait olduğu kesinleşen bir ses kaydı ABD kamouyunda tepkiye neden olmuştu.

Ses kaydında, Donald Sterling, kendini siyahi Meksikalı olarak tanımlayan 31 yaşındaki kız arkadaşı Stiviano'yu, bir sosyal paylaşım sitesine koyduğu, siyahi Amerikalılarla çekilmiş fotografları nedeniyle azarlıyor ve "maçlara siyahileri getirme" uyarısında bulunuyor.

Sterling, hayat boyu NBA'den men edilirken, 2,5 milyon dolar cezaya çarptırıldı.

Cezaya tepkiler

ABD Başkanı Barack Obama olayla ilgili yaptığı açıklamada, "NBA Başkanı Adam Silver'ın bu hususta gerekeni yapacağına eminim" demişti. ABD eski başkan yardımcısı Al Gore, Twitter hesabından geçtiği mesajda, "Spor, toplumumuzda yeri olmayan ırkçılığı yenecek" yorumunda bulundu.

Amerikan basketbolünün eski yıldızlarından Magic Johnson, "Basketbol liginin 29 kulüp sahibinin doğru karara varmalarını umuyorum" dedi.

NBA Başkanı Silver, "NBA kulüp başkanlarından oluşan kurulun, Sterling'i Clippers kulübünü satmaya davet edeceğini" söylemişti.

UCLA bağışı reddetti

Skandal üzerine Kaliforniya Üniversitesi (UCLA) Donald Sterling'in 3 milyon dolar tutarındaki bağışını geri çevirme kararı aldı. UCLA yönetimi, Sterling tarafından daha önce havale edilen 425 bin dolarlık bağışı da iade etme kararı aldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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