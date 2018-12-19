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Spor

Irkçı harekete 4 yıl men cezası

Tottenham Kulübü de taraftara maçlarını ömür boyu izleyememe cezası verdi

19 Aralık 2018 19:44

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasındaki Arsenal-Tottenham maçında sahaya muz kabuğu atan taraftara,statlara 4 yıl girememe cezası verildi.

Arsenal'in Tottenham'ı 4-2 yendiği 2 Aralık'taki Kuzey Londra derbisinde rakip takımın Gabonlu futbolcusu Pierre-Emerick Aubameyang'a gol sevinci sırasında muz kabuğu atan Tottenham taraftarı, hakim karşısına çıktı.

Mahkeme, "ırkçı hareket" yaptığına hükmettiği Averof Panteli isimli taraftara, 4 yıl boyunca futbol maçlarına gidememe cezası verdi.

Tottenham Kulübü'nün, maçlarını ömür boyu izleyememe cezası verdiği Panteli ayrıca mahkeme masraflarıyla 635 sterlin (yaklaşık 4250 lira) para cezası aldı. 

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