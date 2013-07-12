Irkçılık iddiasıyla gündeme gelen güreşçi Kayaalp men cezası alabilir

Olimpiyat 3’üncüsü, Dünya ve Avrupa şampiyonu güreşçi Rıza Kayaalp, ceza alması için Uluslararası Olimpiyat Komitesi’ne (IOC) şikayet edildi. Milli güreşçi hakkında Uluslararası Güreş Birliği'ne (FILA) de şikayetler ulaştığı öğrenildi. IOC ve FILA, ırkçılığa karşı olan sert tutumuyla biliniyor. Uzmanlar, şikayetlerin dikkate alınması halinde, Milli güreşçinin müsabakalardan men cezası alabileceğini ifade etti.

Eylemcilere ‘Ermeni’ demişti

Gezi eylemlerinin 'Ermeni işi' olduğunu savunan, Taksim'deki eylemlere katılanlara hakarette bulunan tweetleri nedeniyle büyük tepki çeken milli güreşçi, Akdeniz Oyunları ’nın açılışında Türk bayrağını taşımıştı. Bunun üzerine Kayaalp, daha büyük bir tepki ile karşılaşmıştı.

Kamu spotunda oynadı

Kayaalp’ın dün de bir kamu spotunda rol aldığı ortaya çıkmıştı. Milli güreşçi, kamu spotunda, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'a ''Kralsın'' diyerek gündeme gelen Marmarisli Selahi Varol ile kamera karşısına geçti. Marmarisli Selahi Varol, “Vay, büyüksün, kralsın, yaparsan sen yaparsın” diyor ve Rıza Kayaalp'le güreşiyor.