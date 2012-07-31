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Spor

Futbolcu attığı ırkçı tweet yüzünden olimpiyattan atıldı

İsveçli futbolcu Michel Morganella da Yunan atlet Paraskevi Papakristu gibi attığı tweet yüzünden olimpiyatlardan men edildi

31 Temmuz 2012 13:49

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleşen Olimpiyat Oyunları'nda Uluslararası Olimpiyat Komitesi mücadele edecek olan sporculara sosyal medyayı en etkin şekilde kullanmayı tavsiye etmişti. Fakat Twitter’da yayınladığı mesajlar bir sporcuyu oyunların dışında bıraktı.
 
İsviçre takımının 23 yaşındaki savunma oyuncusu Michel Morganella, ırkçı ve aşağılayıcı olduğu söylenen bir Twitter mesajı attığı için oyunlardan atıldı.

Morganella, İsviçre futbol takımının Güney Kore’ye 2-1 mağlup olmalasının ardından internette Korelilere hakaret ettiği gerekçesiyle kafileden çıkarıldı.

İsviçre olimpiyat kafilesinin başkanı Gian Gilli, Michel Morganella'nın 'ayrımcılık yaptığını ve Güney Kore ile futbol takımının şahsiyetini zedeleyici bir tarz benimsediğini' söyledi.
 
Başkan Gilli kararı “Burada olumlu görebileceğimiz nokta şu ki Michel de hata yaptığını kabul ediyor ve ihraç kararının haklı olduğunu düşünüyor.”  şeklinde açıkladı.
 
Hata yaptığını kabul eden Morganella’nın yazdıklarını silmesi de sonucu değiştirmedi.
 
Olimpiyatların hemen öncesinde Yunan atlet Paraskevi Papakristu da twitter'da Afrikalı göçmenlerle ilgili "Yunanistan'da o kadar Afrikalı var ki Batı Nil sivrisinekleri en azından ev yapımı yemek yiyebilecekler" yazmış ve bu yüzden olimpiyatlardan men edilmişti.

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