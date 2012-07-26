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Spor

Yunan atlet ırkçı tweet attı, olimpiyatlardan men edildi!

"Olimpiyat'ı TV'den izlerken istediği kadar vahşi espri yapabilir. Ama kesin olan bir şey var ki Londra'da Yunanistan'ı temsil edemez"

26 Temmuz 2012 14:00

Yunan atlet Paraskevi (Voula) Papachristou'nun twitter hesabına"Yunanistan'da o kadar Afrikalı var ki Batı Nil sivrisinekleri en azından ev yapımı yemek yiyebilecekler" yazması tartışmalara yol açtı.

Yunanistan Olimpiyat Komitesi Başkanı Isidoros Kouvelos üç adım atlamacının artık takımda kalmasının uygun olmadığını belirterek, "Olimpiyat'ın temel değerlerine saygı göstermedi bu yüzden kafileden çıkarıldı. Bir hata yaptı ve hayatta hatalarımızın sonuçlarına katlanırız" ifadelerini kullandı.

23 yaşındaki sporcu uzun bir özür mesajı yayınlarken, yorumun "talihsiz ve tatsız bir espri" olduğunu söyledi. "Olimpiyat Oyunları'na katılmak benim hayalimdi ancak değerlere karşı saygısız olursam katılmam mümkün değil" diyen Papachristou, "Yaptığımdan dolayı utanç duyuyorum" şeklinde bir mesaj yayınladı.

Atletin Oyunlar'dan ihracını isteyen Demokratik Sol Parti, bu özürden etkilenmedi. Parti, "Olimpiyat'ı TV'den izlerken istediği kadar vahşi espri yapabilir. Ama kesin olan bir şey var ki Londra'da Yunanistan'ı temsil edemez" ifadelerini kullandı.(tr.eurosport)

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