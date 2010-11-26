Irina Shayk'ı soydular mı

T24 - Real Madrid'in süperstarı Christiano Ronaldo'nun kız arkadaşı Irina Shayk, GQ dergisine iç çamaşırıyla verdiği pozların Photoshop'la çıplak fotoğraflara dönüştürüldüğünü iddia ederek mahkemeye başvurmaya karar verdi.



IRINA SHAYK'IN GQ DERGİSİNE VERDİĞİ SEKSİ POZLAR





Erkek dergisi GQ İspanya'nın Aralık sayısı için pozlar veren 24 yaşındaki Rus model Irina Shayk dergide yer alan 14 resminden üçünde çıplak poz vermemesine rağmen resimlerin Photoshop yoluyla değiştirildiğini iddia ediyor.

GQ Shayk'ın kapağında olduğu sayıyı "Dünyanın en güzel yaratığını çıplak görmek ister misiniz?" sloganıyla tanıtıyor.

Model kontratında derginin basımından önceki son halini görüp itiraz etme hakkına sahip olduğunu ancak bu hakkın dergi tarafından kullandırılmadığını söyledi.

Irina Shayk Ocak ayından beri Real Madrid futbolcusu Ronaldo ile birlikte.



