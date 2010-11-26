T24 LogoT24 Logo
Magazin

Irina Shayk'ı soydular mı

Ronaldo'nun sevgilisi Irina Shayk, GQ dergisine verdiği pozların çıplak fotoğraflara dönüştürüldüğünü iddia ederek mahkemeye başvurmaya karar verdi.

26 Kasım 2010 02:00

T24 - Real Madrid'in süperstarı Christiano Ronaldo'nun kız arkadaşı Irina Shayk, GQ dergisine iç çamaşırıyla verdiği pozların Photoshop'la çıplak fotoğraflara dönüştürüldüğünü iddia ederek mahkemeye başvurmaya karar verdi.

IRINA SHAYK'IN GQ DERGİSİNE VERDİĞİ SEKSİ POZLAR


Erkek dergisi GQ İspanya'nın Aralık sayısı için pozlar veren 24 yaşındaki Rus model Irina Shayk dergide yer alan 14 resminden üçünde çıplak poz vermemesine rağmen resimlerin Photoshop yoluyla değiştirildiğini iddia ediyor.

GQ Shayk'ın kapağında olduğu sayıyı "Dünyanın en güzel yaratığını çıplak görmek ister misiniz?" sloganıyla tanıtıyor.

Model kontratında derginin basımından önceki son halini görüp itiraz etme hakkına sahip olduğunu ancak bu hakkın dergi tarafından kullandırılmadığını söyledi.

Irina Shayk Ocak ayından beri Real Madrid futbolcusu Ronaldo ile birlikte.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24