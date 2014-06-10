Irina Shayk: Soma'ya çok üzüldüm, babam da madende hastalanıp öldü

Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi dünyaca ünlü Rus top model Irina Shayk, Soma faciasına ilişkin atıfta bulunarak, "Çok üzüldüm. Böyle olaylarda bütün insanların bir arada olması, birbirine yardım etmeleri, pozitif düşünmeleri lazım. Benim babam madende, yerin altında çalıştığı için hastalandı ve hayatını kaybetti" dedi.

Ronaldo'yla evlenmeyi düşündüklerini belirten Shayk, "Çocuk yapmayı çok istiyorum, evlilikte planlarımız arasında ama ne zaman olur bilmiyorum. İkimiz de yoğun insanlarız" ifadesini kullandı.

Hürriyet'ten Büşra Bozok Aytek'e konuşan Irina Shayk'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Bu, Türkiye’ye üçüncü gelişiniz. Şimdiye kadar ülkemiz hakkında edindiğiniz izlenim ne yönde?

- Türkiye’yi de Türk kültürünü de çok seviyorum. Zaten bir Rus olarak sevmemem mümkün mü? Bütün Ruslar, Türkiye’yi çok seviyor. Çünkü Türkler çok sıcak davranıyor ve sorunsuz insanlar. Ayrıca buranın hamamı, denizi, yemekleri, her şeyi çok güzel. O yüzden buraya gelmeyi çok seviyorum.

Daha önceki gelişlerinizde de hamama girmiş miydiniz?

- Evet, daha önce girmiştim, Dosso Dossi Fashion Show yetkilileri de bu gelişimde benim için hamamı ayarlamışlar. Önce sabunlandım, ardından kese yapıldı. Üzerine masaj yapılması da çok keyifliydi. Türk kültürünü gerçekten çok seviyorum.

Türk modası hakkında ne düşünüyorsunuz?

- Dosso Dossi, Türk modasına yön veren bir organizasyon. Artık dünyada da bilinen bir şov. Buraya gelenler hem tatil yapıp hem de defileleri takip ederek Türk modasını dünyaya taşıyorlar. Benim de bu şovda farklı markaların koleksiyonlarını görme fırsatım oldu. Çok başarılılar.

Bu yılki Türkiye Güzeli Amine Gülşe size benzetiliyor. Siz ne diyorsunuz, benziyor musunuz sizce?

- Bunun için yorum yapamam, kendisini tanımıyorum, bilmiyorum...

'Evet, evlenmeyi düşünüyoruz'

Geçen ay Vogue dergisinin İspanya edisyonuna sevgiliniz Cristiano Ronaldo’yla verdiğiniz pozlar çok konuşuldu. Öncesinde de sizin başka dergilere verdiğiniz seksi pozlar yüzünden sevgilinizle aranızın bozulduğu haberleri çıkmıştı. Sevgiliniz işinize müdahale ediyor mu?

- (Gülüyor) Bunlar dedikodu. 21’inci yüzyılda, demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Ne ailem, ne sevgilim ne de arkadaşlarım bana “Bunu yapma” diyebilir. Ben zaten ne yapacağımı biliyorum ve ona göre yol alıyorum. O yüzden böyle bir durum yaşanmıyor.



Sevgilinizin hayatınızdaki yeri ve öneminden de bahseder misiniz biraz?

- Benim için önemli bir insan. Birlikte mutluyuz.



Evlenmeyi düşünüyor musunuz?

- Evet, düşünüyoruz ama ne zaman olur bilmiyorum. İkimiz de yoğun insanlarız.

Peki çocuk istiyor musunuz?

-Çocuk yapmayı çok istiyorum!

Ronaldo’nun da forma giydiği Portekiz Milli Takımı’nın Dünya Kupası’ndaki maçlarını takip edebilecek misiniz?

- Yarın ne yapacağımızın garantisi yok. Bugün Antalya’da uyandım mesela, yarın ise New York’ta olacağım. Hangi gün nerede uyanacağımızı bilmiyoruz bazen. Futbolu çok seviyorum, futbol hayranıyım. Maçlara gitmeyi de istiyorum ama iş programım nasıl olacak, onu bilmiyorum...

'Babamla zaman geçiremiyordum'

Babanız bir maden işçisiydi. Biz de Soma’da kısa süre önce büyük bir maden faciası yaşadık. Haberi duyduğunuzda neler hissettiniz?

- Çok üzüldüm. Böyle olaylarda bütün insanların bir arada olması, birbirine yardım etmeleri, pozitif düşünmeleri lazım... Benim babam madende, yerin altında çalıştığı için hastalandı ve hayatını kaybetti. Madencilere herkesin yardım etmesi gerekiyor...

Bir madenci çocuğu olmanın zorlukları nelerdi?

- Zor bir çocukluktu, çünkü babamla çok fazla zaman geçiremiyordum. Bu da beni mutsuz ediyordu.

Ukrayna’daki iç savaş hakkında söylemek istediğiniz bir şey var mı?

- Ben çok politikanın içinde değilim ama bunun çok üzücü bir durum olduğunu söyleyebilirim. Tüm dünyada barış olsun istiyorum. Herkes pozitif olsun...



