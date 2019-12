Irina Shayk: Beni Türklere benzetiyorlar

T24 -

Önceki akşam İstanbul Fashion Week kapsamında düzenlenen Damat&Tween defilesinde podyuma çıkan Irina Shayk’la defileye saatler kala Nişantaşı’nda buluştuk. Shayk, estetik ve diyete karşı olduğunu söyledi, Rus ve Türk kadınlarını karşılaştırdı, Ronaldo sorularından sıkıldı, güzellik sırrını bol su ve yeşil çay olarak açıkladı.



İstanbul Fashion Week önerisi nasıl geldi sana?



- Harika bir ajansım var. Bana İstanbul Fashion Week’e gitmem için öneride bulundular. Benim için de hiç gitmediğim yeni ülkelere gitmek oldukça heyecan verici. Sizin kültürünüzü görmek ve Tween’le çalışmak heyecanlandırdı beni.





İlk kez mi geldin Türkiye’ye?



- Hiç gelmemiştim. Ruslar Türkiye’ye çok sık gelirler ama benim için gelmek zor çünkü daha çok New York’ta çalışıyorum. O açıdan büyük bir fırsattı Tween’in İstanbul daveti...





Kaç gün kalacaksın İstanbul’da, herhangi bir planın var mı?



- Sadece iki gün. Gezmek için zamanımın olmasını umuyordum ama 8 saat uçuştan sonra jet lag olduk. Ama yeni insanlarla tanışmak güzel, o yüzden şikayet etmeyeceğim. Bir dahaki sefere İstanbul’u gezeceğim artık.





Daha önce Tween koleksiyonu hakkında bir bilgin var mıydı?



- Evet, duymuştum. Tween, İngiltere dahil birçok yerde bilinen ve popüler bir marka. Dolayısıyla onlarla çalışmak çok güzel.





Kreasyonunu beğendin mi peki?



- Evet, çok klas olmasının yanında seksi ve trend parçalar var. Her kadın ve erkek kendi beğenisine göre bir şey mutlaka bulabilir; karakterine, moduna, göz rengine göre... Defilede giyeceğim kıyafetler de seksi, aynı zamanda klas kıyafetler. Bir model olarak benim için doğru kıyafeti giymek önemli.





Diyete ve estetik cerrahiye karşıyım

Senin gibi fit olmanın sırrı nedir? Kadınlara önerilerin nelerdir?



- Tanrıya ailem için şükrediyorum ilk olarak (gülüyor). Egzersiz yapmayı seviyorum. New York’ta olduğum zaman haftada 4-5 kez egzersiz yapıyorum. Bence önemli olan kendi içinde mutlu olmak. Çünkü mutlu olduğunuz zaman doğru şeyleri yiyorsunuz. Ben hiçbir zaman diyet yapmıyorum. Diyete ve estetik cerrahiye de karşıyım. Kendinizle ahenk içinde olmanız lazım. Sizi mutlu edecek arkadaşlarınızın olması da önemli. Ben mesela asla kahve içmem. Bol bol su, bir de cilt için çok yararlı olan yeşil çay içerim. Siz de görüyorsunuz bunu sanırım (gülüyor). Benim sırrım mutlu olmak, egzersiz yapmak, doğru ve organik şeyleri yemek.





Türk kadınları hakkında ilk izlenimin ne?



- Kadınları sadece dışarıdan görünüşleriyle yargılamam. Bence her kadın güzel ve seksidir. Türk kadınları da öyle. Birçok kişi de benim Türk’e benzediğimi söyler. Zaten babam Tatar. Sen Türk kadınları hakkında ne düşünüyorsun, beğeniyor musun onları?





Bence Türk erkekleri gayet yakışıklı

İlginçtir, Rus kadınlarının daha güzel olduğunu düşünen Türk erkeği az değil...



- Ben olsam böyle söylemezdim. Çünkü her kadın, Rus kadınları daha mı güzel diye düşünüyor sonra... Bu senin düşüncen. Bence her ulusta güzel kadınlar var.





Son yıllarda çok sayıda Türk erkeği Rus kadınlarla evleniyor...



- Onları suçlayamam. Sadece sizin zevkinizle alakalı bu. Ben eminim ki Rus erkekleri de Türk kadınlarını çok beğeniyordur, o yüzden siz de dikkatli olun (gülüyor). Gelip Türk kadınlarıyla evlenebilirler.





Sen Türk erkeklerini beğeniyor musun?



- Bence güzeller. Koyu renk saçları, koyu renk gözleri var. Yakışıklılar...





Para biriktirdiğim için Ronaldo'ya hediye almam



Ronaldo’yla Sevgililer Günü için planın var mı?



- Bu güzel bir gün. Her sene nasıl geçiriyorsam bu sene de öyle geçireceğim. Çünkü Sports Illustrated’ın Swimsuit sayısı çıkacak. New York’ta gerçekten büyük bir gün olacak. Çünkü bu sayı sadece yılda bir kez 14 Şubat Sevgililer Günü’nde çıkıyor. Ben ve 18 Sports Illustrated modeli arkadaşım büyük bir yemeğe katılacağız, sonra da Las Vegas’a uçacağız. Sonra bir partiye katılacağız, ben de Sevgililer Günü’mü böyle geçireceğim.





Ronaldo’ya aldığın en son hediye neydi?



- Biliyor musun, ben para biriktiririm. Rus kadınları çok akıllıdır, para biriktiririz. Evimin mortgage’ını ödemem gerekiyor. Aslında çok hediye alan biri de değilim; anneme küpe almıştım son olarak.





Peki Ronaldo sana ne almıştı?



- Birçok hediye geliyor bana. Her şeyi söyleyemem (gülüyor)...





Evimde üç yıldır televizyon yok

Hep merak etmişimdir neden hep futbolcular ve modeller birlikte olurlar? İngiltere’de de,

İspanya’da da, Türkiye’de de bu böyle...



- Bilmiyorum, gazetecisin bunu senin daha iyi bilmen lazım. Ben sana soruyorum, sence neden?





Ben de bilmiyorum. Model değilim, futbolcu da değilim...



- Ben de futbolcu değilim, futbolcu gibi mi duruyorum...





Belki de modeller güzel, futbolcular yakışıklı olduğu içindir.



- Evet bak, doğru yanıtı bulduk sonunda galiba...





Ronaldo’nun maçlarını izler misin, yeni takım arkadaşı Mesut Özil’i nasıl buluyorsun?



- Biliyor musun, ben çok kitap okuyorum. Sen “18’inci Yüzyıldaki Güçlü Kadınlar” kitabını okudun mu?





Hayır, ben Mesut Özil’in maçlarını izliyorum...



- Benim evimde üç yıldır televizyon yok. Kitaplara, işime, hayır işlerine konsantre oluyorum. İstersen sana Tween hakkında bir şeyler anlatabilirim. İster misin?





Hayır, yardım işlerinden bahsedebilirsin...



- Rusya’da hasta çocuklara yardım etmek için bir projem var. Kız kardeşimin Rusya’daki köyümüzde bir hastaneye yardım etmek için bir projesi var. Bence çok parası olan da olmayan da çocukları kurtarmak için yardım etmeli. Bunun sonunda dünya daha iyi olabilir.

Harikaymış, çok teşekkür ederim...



Marka insanı değilim



Dünyada favori tasarımcın kim?



- Benim için olay moda tasarımcısıyla alakalı değil. Kıyafet alırken de “Aman tanrım bu elbiseyi almam lazım çünkü şu tasarımcının ve çok pahalı gibi” düşüncelerim olmuyor. Normal fiyatta bir pantolon ya da tişörte de aşık olabilirsiniz ve içinde hem rahat olursunuz hem de seksi görünürsünüz. Ben gerçekten bir marka insanı değilim.







Tarkan'ı biliyor ve dinliyorum



Türk moda tasarımcıları hakkında bir bilgin var mı?



- Hayır. Sadece Damat&Tween markasını biliyorum. Herkes Paris’in modanın merkezi olduğunu düşünür ama şimdi Rusya ve Türkiye gibi ülkelerde de iyi tasarımcıların olduğunu görüyoruz. Türkiye’den daha fazla tasarımcı ve markanın büyüyüp dünyaya açılmasını umuyorum. Çünkü günümüzde sadece kadınlar değil erkekler de seksi ve klas görünmek istiyor.





Dinlediğin Türk şarkıcı var mı?



- Tabi ki, Tarkan’ı biliyorum. Rusya’danım ben ve birçok Rus Türkiye’ye gelir. O yüzden şarkıcılarınızı da biliyorum, en başta da Tarkan’ı...



Benim de vücudumda sevmediğim yerler var



Herkes seni beğeniyor, peki senin vücudunda beğenmediğin bir yer var mı?



- Tabii var. Bazen kalkıyor, aynaya bakıyorum, “Aman tanrım hiç iyi görünmüyorum, spora gitmem lazım” diyorum. Ben de diğer kadınlar gibiyim. Sevmediğim yönlerim var. “Burnumu veya başka bir yerimi değiştirmek isterim” diyemem ama şöyle söyleyeyim, ne zaman ki mükemmel olduğunuzu düşünürsünüz, o an mükemmel değilsinizdir. Ben de diğer kadınlar gibi her gün iyi olmaya çalışan bir kadınım.

Cengiz Semercioğlu, röportajın başında Irina Shayk’a sevgilisi Ronaldo ile çektirdiği fotoğrafını gösterdi ve “Bu fotoğraflar geçen seneden. Birkaç gazeteci Ronaldo ile top oynamıştı, o gazetecilerden biri de bendim. Ronaldo’yu tanırım” dedi. Ünlü modelin yanıtı ise “Peki, sen ve benim bulunduğum bir fotoğraf yok mu? Bunun için hazırlanmadın mı?” oldu.