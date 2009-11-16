İri güzel kadınlar ve iri yakışıklı erkekler!

Tüm diğer insanlar gibi dans etmek için gittikleri gece kulüplerinde karşılaştıkları huzursuz bakışlardan bıkan aşırı kilolu Amerikalılar çareyi ‘kendi mekânlarını’ yaratmakta buldu. Sadece şişmanların alındığı bir dans kulübü olan ‘Club Bounce’da obez Amerikalılar dilediğince dans ediyor, eğleniyor. Burada kadınlar kendilerini BBW (Big Beautiful Women - İri güzel kadınlar) erkeklerse BHM (Big Haudsome Men - İri yakışıklı adamlar) olarak tanımlıyor.‘Şişmanlara empati yok’Kulüpteki insanların nerdeyse tamamı aşırı şişman olduğu için kendilerini sınırlamıyor, özgürce dans ediyorlar. Hollywood’daki pek çok partiye görütüleri yüzünden alınmayınca çareyi böyle bir yer kurmakta bulan şişmanlar, “Artık siyah bir başkanımız var ve eşcinsel evliliklere karşı daha toleranslı olma yolundayız ancak şişmanlara aynı empati gösterilmiyor” diyor.Kaliforniya’daki Long Beach’te kurulan dans kulübü, kendisini ‘iri güzel kadınların sesi’ olarak tanımlayan Lisa Marie Garbo tarafından kurulmuş. ABD Başkanı Barack Obama’yı da kulübe davet etmek istediğini söyleyen Garbo, başkanın kulüplerini ziyaret etmesinin seslerini duyurmak için iyi bir fırsat olacağı kanısında.Garbo “Şişmanlar bir dans kulübüne gidince alay konusu oluyor. Dans ederken bakışların size odaklandığını, insanların size güldüğünü ve hakkınızda yanındakinin kulağına bir şeyler söyleyip sizi gösterdiğini görüyorsunuz. Buna katlanmak çok zor. Bu mekânsa insanların kendilerini iyi hissetmeleri için yaratıldı. Biz burada gönlümüzce dans edebiliyoruz. Kimse kimseyi yargılamıyor, herkes kendini çok rahat hissediyor” diyor.Kapı zayıflara da açıkKulübe şimdilik sadece şişmanlar geliyor ama Garbo kapılarının herkese açık olduğunu söylüyor: “Bizim nasıl da mutlu ve kendisiyle barışık insanlar olduğumuzu görmek isteyen zayıflar da buraya gelebilir.”Kulübün normal kilodaki müşterileri, şişmanların rahat hallerini gördükten sonra onlara yapılan ayrımcılığın farkına varmış. Amerika’da üç yetişkinden biri klinik olarak ‘obez’ sayılıyor, ülkede obezite hastası olanların sayısı gün geçtikçe artıyor.