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Yaşam

İrfan Töreci’nin inat hikayesi

Büyük bir azim göstererek ÖSS'de Hacettepe Tıp Fakültesi'ni kazanan İrfan Töreci'ye ilk maddi destek sözü TESK'den geldi.

20 Ağustos 2008 03:00

Çobanlık yaparak ÖSS'ye hazırlanan ve büyük bir başarı göstererek ÖSS'de Hacettepe Tıp Fakültesi'ni kazanan İrfan Töreci'ye ilk maddi destek sözü TESK'ten (Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu) geldi. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 19 yaşındaki Töreci’nin  başarısının son derece güzel bir örnek olduğunu,  tahsil hayatını sorunsuz bir şekilde tamamlayabilmesi için Töreci'ye Konfederasyon olarak öğrenim bursu başta olmak üzere her türlü desteği verme kararı aldıklarını ifade etti.


Yokluklarla anılan Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde yaşayan İrfan Töreci, 11 çocuklu bir ailenin üyesiydi. ÖSS’ye hazırlanırken, ailesine katkıda bulunmak için çobanlık yapmak zorunda kaldı. Bütün bu zorluklarla rağmen, Yüksekova’da ilkokulu ve liseyi birincilikle bitirdi. Ardından, ÖSS’de en büyük hayali olan Hacettepe Tıp Fakültesi’ni kazandı.

İnat hikayesi sürecek…

İrfan’ın tıp fakültesini tercih etmesinin ilginç bir nedeni var. Çünkü beş yaşında elektrik akımına kapılmış, doktor olmadığı için bir kolunu kaybetmişti.

İrfan, Hacettepe Tıp Fakültesi’ni kazanması ardından oldukça gururlu ve sevinçli. Maddi sorunları konusunda endişeli, ama mutlaka eğitim yaşamına devam edeceğini, doktor olacağını ifade ediyor.

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