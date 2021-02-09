İrfan Fidan, Anayasa Mahkemesi üyesi oldu

Yargıtay üyeliğine seçilmesinin hemen ardından aday olan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine seçilen İrfan Fidan yemin ederek göreve başladı.

Törene Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun katıldı.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın konuşmasının ardından kürsüye gelen İrfan Fidan yemin ederek, resmen Anayasa Mahkemesi üyesi oldu.

27 Kasım’da Yargıtay üyeliğine seçilen ve Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine aday olduğunu açıklamıştı. Fidan, hiçbir faaliyette bulunmadığı Yargıtay'dan en yüksek oyu almıştı.

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