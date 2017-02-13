T24 LogoT24 Logo
Medya

İrfan Değirmenci'den 'FOX TV' açıklaması

Değirmenci'nin Kanal D'deki işine referandumda "Hayır" diyeceğini açıkladığı için son verilmişti

13 Şubat 2017 12:31

Doğan Medya Grubu'nun "sosyal medyada yazdığı mesajlarla, açıkça kamuoyu gündeminde tartışılan bir konuda taraf olduğu" iddiasıyla işine son verdiği İrfan değirmenci, FOX TV'ye transfer olacağı yolundaki iddiaları yalanladı.

Doğan Medya Grubu, partili cumhurbaşkanlığı sistemini eleştirerek referandumda "Hayır" oyu vereceğini açıklayan  İrfan Değirmenci'nin işine 11 Şubat'ta yayınladığı bir basın açıklamasıyla son verdi. Grup tarafından yapılan açıklamada "tarafsızlık" vurgusu yapıldı.

Değirmenci, sosyal medyada bir takipçisinin "Fox TV'ye geçtiğiniz doğru mu" sorusunu “Hayır efendim. Öyle bir şey yok. Ben oradan geldim zaten, 7 yıl önceydi :) Bir yere geçtiğim yok!” diye yanıtladı.

İrfan Değirmenci neden işten çıkarıldı?
 

ETİKETLER

İrfan DeğirmenciKanal DFOX TV

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24