İrfan Değirmenci'den 'FOX TV' açıklaması

Doğan Medya Grubu'nun "sosyal medyada yazdığı mesajlarla, açıkça kamuoyu gündeminde tartışılan bir konuda taraf olduğu" iddiasıyla işine son verdiği İrfan değirmenci, FOX TV'ye transfer olacağı yolundaki iddiaları yalanladı.

Doğan Medya Grubu, partili cumhurbaşkanlığı sistemini eleştirerek referandumda "Hayır" oyu vereceğini açıklayan İrfan Değirmenci'nin işine 11 Şubat'ta yayınladığı bir basın açıklamasıyla son verdi. Grup tarafından yapılan açıklamada "tarafsızlık" vurgusu yapıldı.

Değirmenci, sosyal medyada bir takipçisinin "Fox TV'ye geçtiğiniz doğru mu" sorusunu “Hayır efendim. Öyle bir şey yok. Ben oradan geldim zaten, 7 yıl önceydi :) Bir yere geçtiğim yok!” diye yanıtladı.

İrfan Değirmenci neden işten çıkarıldı?

