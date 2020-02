İrfan Değirmenci'den Demirtaş tepkisi: Bu haksızlıktır, bu kul hakkı yemektir

CHP'den milletvekili aday adayı olan gazeteci İrfan Değirmenci, Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde olmasını eleştirdi. Değirmenci "6 milyon seçmenin oy vermiş olduğu bir parti, TBMM çatısı altında siyaset yapmaya devam etmek istiyor. Partinin Cumhurbaşkanı adayı cezaevinde. Adaletten söz ediyorsak bu haksız bir yarış. Sen Çağlar bana mikrofon vermesen, sende mikrofon takılı olsa, 1 buçuk saatlik program boyunca sen mikrofondan konuşsan ben de sesimi bağırarak duyurmaya çalışsam. Bu haksızlıktır, bu kul hakkı yemektir” ifadelerini kullandı.

KRT'de Haber Müdürü Çağlar Cilara'ya konuşan Değirmenci’nin açıklaması şöyle:

"6 milyon seçmenin oy vermiş olduğu bir parti, TBMM çatısı altında siyaset yapmaya devam etmek istiyor. Partinin Cumhurbaşkanı adayı cezaevinde. Adaletten söz ediyorsak bu haksız bir yarış. Sen Çağlar bana mikrofon vermesen, sende mikrofon takılı olsa, 1 buçuk saatlik program boyunca sen mikrofondan konuşsan ben de sesimi bağırarak duyurmaya çalışsam. Bu haksızlıktır, bu kul hakkı yemektir. Bir aday cezaevinde, diğer adaylar meydanlarda. Meydanlarda olan bir aday her gün bütün televizyon ekranlarında, diğer adaylar bulabildikleri yerde ya da sosyal medyada. Açın açın akıllı telefonlarınızı herkes yayın yapsın diyor Muharrem İnce. Teknoloji çağındayız, cep telefonlarından vatandaş yayına geçiyor herkes izliyor. Artık devir yasaklar devri değil. Yasaklarla bir yere varamayız. Cezaevindeki adaya bir nezaket ziyaretine giden CHP'nin adayı Muharrem İnce'ye saymadıkları kalmıyor. Çünkü zehirlenmiş vaziyette halkımız. Düşman edilmeye çalışılıyor birbirine. Kim tarafından, o yalan medyası tarafından. Her gün yalan söyleyerek paralarına para katanlara meslektaş demeye dilim varmıyor. Çünkü onlar bizimle meslektaş değil. Onların mesleği başka, onların mesleği boğazda yalı almak, bankalarına para koymak. Gazetecilik yapılmıyor oralarda. Yalan ekranlarında her gün bu halka düşmanlık empoze ediyorlar."