İrfan Değirmenci: Bir gün, Ahmet Şık'ın savunması Adalet Bakanlığı'nda sergilenecek

Gazeteci İrfan Değirmenci, Cumhuriyet'in yazar, yönetici ve avukatları ile birlikte 208 gündür tutuklu bulunan muhabir Ahmet Şık’ın savunmasına ilişkin, "Bir gün Ahmet Şık'ın savunması çerçeve içinde bu ülkenin Adalet Bakanlığı'nda makam odasında sergilenecek." paylaşımında bulundu.

"Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek" iddiasıyla Cumhuriyet'in yazar, yönetici ve avukatları ile birlikte 208 gündür tutuklu bulunan muhabir Ahmet Şık, mahkemedeki savunmasında "Bugünkü yargının cemaat yargısından farkı yok" ifadesini kullanmıştı.

"Gazetecilik faaliyetlerini suçlamak totaliter rejimlere aittir" diyen Şık'ın savunmasını bitirirken kullandığı "Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet" ifadesi, duruşmayı izleyenlerden büyük alkış aldı.

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