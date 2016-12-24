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Spor

İrfan Can transferi resmen açıklandı

Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, İrfan Can Kahveci'yi Başakşehir kulübüne sattıklarını açıkladı

24 Aralık 2016 13:25

Spor Toto Süper Lig'in yenilgisiz lideri Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'nin de istediği 21 yaşındaki genç orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci'yi transfer etti.

Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, transferin gerçekleştiğini kamuoyuna resmen duyururken, "Bu transferin iki kulüp için de hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

 

"Altyapımızın gururu oldu"

 

Gençlerbirliği Başkanı Cavcav, “İrfan Can bizim altyapımızdan yetişen değerli bir evladımız. Kendisi her zaman altyapımızın gururu oldu. Burası onun yapısı. Beştepe'de çok sayıda çocuğumuzun gözü A takımda, hepsi oraya yükselmek istiyor, bu da bizi ayrı mutlu ediyor. Gençlerbirliği altyapısı, Türk futboluna oyuncu kazandırmaya devam edecek” yorumunda bulundu.

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İrfan Can KahveciGençlerbirliğiBaşakşehirtransfer

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