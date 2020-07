İrfan Can Kahveci'ye Sevilla kancası

İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'nın, Başakşehir forması giyen İrfan Can Kahveci için 12 milyon Euro bonservis bedelini gözden çıkardığı iddia edildi.

İspanyol medyasında yer alan haberlere göre; büyük bütçeli takımlarla rekabet edebilmek için, geliştirebileceği oyuncular arayan Sevilla'nın transfer hedeflerinden bir tanesi de İrfan Can Kahveci.



Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek ve Suudi ekibi Al-Shabab'ın yolunu tutacak olan Ever Banega'nın yerine arayışlarını sürdüren Endülüs ekibinin İrfan Can için 12 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi.

İrfan Can Kahveci, 26 haftası geride kalan Süper Lig'de bu sezon 22 kez forma giydi 4 gol attı 2 de asist yaptı. İrfan, takımının Avrupa serüveninde de 8 maça çıktı ve 2 gol attı.