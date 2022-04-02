İrfan Can Kahveci'nin gol sevincine top toplayıcı engeli

Fenerbahçe'yi Kayserispor deplasmanında 3-0 öne geçiren golü kaydeden İrfan Can Kahveci, gol sonrası topu alıp golü hamile eşine armağan etmek istedi. Ancak top toplayıcı meşin yuvarlağı İrfan Can Kahveci'ye vermedi.

Kayserispor-Fenerbahçe maçında konuk ekibin üçüncü golünü atan İrfan Can Kahveci, gol sonrası top toplayıcı çoğuğun azizliğine uğradı. Fenerbahçeli oyuncu, 54. dakikada takımını 3-0 öne geçiren golü attı. 26 yaşındaki oyuncu, gol sonrası topu alarak, hamile eşine jest yapmak istedi. Ancak top toplayıcı çocuk meşin yuvarlağı İrfan Can Kahveci'ye vermedi.

İrfan Can Kahveci topu istese de meşin yuvarlağı saklayan top toplayıcı çocuk kararından dönmedi. İrfan Can Kahveci de daha sonra karnını göstererek gol sevinci yaşadı.

İrfan Can Kahveci, 68. dakikada yerini Arda Güler'e bıraktı.