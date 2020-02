İrfan Can Kahveci: "Dersimize çalışmıştık"

- \"Performansımın arttığını düşünüyorum\"

İbrahim ALİOĞLU - Doğanay YAVUZ / İSTANBUL (DHA) - Medipol Başakşehir\'in Antalyaspor\'u 4-0 mağlup ettiği mücadelenin ardından maçın yıldız isimlerinden İrfan Can Kahvesi, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Maç öncesinde teknik direktör Abdullah Avcı ile birlikte rakibin analizini iyi yaptıklarını söyleyen Kahveci, \"Maç öncesinde hocamız ile rakibin analizini iyi yaparak, dersimize çalışmıştık. Rakip defans arkasına koşu yapan, direkt oynayan bir takımdı. Biz de ona göre önlemimizi aldık. Zaten pas yapan bir takımız. Oyunun yönünü hızlı değiştirdiğimizde pas yapacağımızı biliyorduk. Farklı bir galibiyet aldık, mutluyuz\" dedi.

\"PERFORMANSIMIN ARTTIĞINI DÜŞÜNÜYORUM\"

Milli takım ile ilgili olarak konuşan İrfan Can, \"Hocamız çağırmadı bu kampa, inşallah diğer kamplara çağıracağını düşünüyorum. Performansımın arttığını düşünüyorum, inşallah ilerleyen haftalarda da gollerime devam ederim\" ifadelerini kullandı.

\"KENDİMİ ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM\"

Gol veya asist yaptıkça özgüveninin geldiğini belirten milli oyuncu, \"Benim de özgüvenim yerine gelmeye başladı,kendimi çok iyi hissediyorum. inşallah ilerleyen zamanlarda daha çok gol asist yaparak takıma katkı yapacağım\" diye konuştu.

\"EMRE AĞABEY ÇOK DEĞERLİ BİR İNSAN, ONDAN ÇOK ŞEY ÖĞRENİYORUZ\"

Emre Belözoğlu\'nun eksikliği ile ilgili yorum yapan Kahveci, \"Emre ağabey çok değerli bir insan, ondan çok şey öğreniyoruz. Onun eksikliği büyük dezavantaj. Ama bizim takımımızın bir sistemi var. Onun yerine oynayan oyuncu da elinden geleni yapıyor\" dedi.

Son olarak futbolculara artık TL üzerinden ödeme yapılması hakkında çıkan karar ile ilgili gelen bir soruya yanıt veren İrfan Can, \"Büyüklerimiz nasıl düşünüyor bilemiyorum, bu onların düşüncesi. Biz futbolumuza odaklanıyoruz\" diyerek sözlerini noktaladı.

