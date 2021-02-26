İrfan Can Eğribayat'a Fransa'dan iki talip çıktı

Göztepe'de gösterdiği performansla dikkatleri üstüne çeken başarılı file bekçisi İrfan Can Eğribayat'a Fransız kulüplerinin transfer teklifi hazırlığında olduğu iddia edildi.

İrfan Can Eğribayat için Nimes ve Metz'in kulüplerinin menajeri ile temas kurduğu ayrıca Antalyaspor’un genç sağ beki Bünyamin Balcı için de girişimlerini başlattığı öğrenildi.

Her iki oyuncunun da temsilciliğini yapan menajer Yiğit Oruç, "Fransa basınında yer alan haberler doğru. İki kulüple de görüşmelerimiz var. Kulüplerine gelecek tekliflere göre biz de değerlendirmemizi yapacağız" açıklamasında bulundu.